LAMBORGHINI (ランボルギーニ) のロゴがプリントされたサッカーボール、CAMSHOP.JPにて販売を開始！

CAMSHOP.JP（石川県白山市、運営：株式会社フェイス）より、ランボルギーニ公認のサッカーボールが販売開始。世界中で大人気のランボルギーニのデザインサッカーボールです。初めてサッカーをプレーするお子様でも安心してお使いいただけますエントリーモデルです。公園などでのボール遊びに！リフティング練習や体力づくりなどのトレーニングにも！低摩擦バルブを採用し、空気注入時の摩擦力を低減したことで、バルブが傷つきにくくなります。耐久性に優れ、耐摩耗性のあるPUソフトスキン、高弾性増粘発泡EVAがソフトな感触を提供し、足を傷つけずに耐久性のある快適な感触。しっかりした縫製とクオリティでインテリアとしても高級感があります。

商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1010704&sort=n

商品スペック

色：オレンジ、ブラックサイズ：5号素材：フェイクレザー種別：サッカー製品サイズ：22 x 22 x 22 cm; 1.45 kg対象：ユニセックス(ユース)JANブラック：6941089868362オレンジ：6941089868379

CAMSHOP.JP

販売元会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：https://camshop.jp/ 076-287-6593メール ：27@faith-jp.com受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)HP ：https://camshop.jp/

