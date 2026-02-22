サイクルモードライド大阪2026 キャニオン出展記念 招待券プレゼントキャンペーン実施
3月7日（土）～3月8日（日）に大阪府吹田市の万博記念公園で行われる、西日本最大のスポーツサイクルフェスティバル「サイクルモードライド大阪 2026」にキャニオンが出展いたします。 カスタマイズプログラムMYCANYONのペイントが施された「エアロード」、日本限定販売中の軽量オールラウンダー「アルティメット」、世界最速のトライアスロンバイク「スピードマックス」をはじめとした多彩な展示車や試乗車を多数ご用意し、キャニオンファンの皆様をお待ちしております。
◆ キャニオン公式LINEアカウント友だち登録 x 招待券プレゼントキャンペーン
抽選で10名様に「サイクルモードライド大阪2026」招待券が当たる、キャニオン公式LINEアカウント友だち登録キャンペーンを実施中。ぜひご応募ください！https://lin.ee/e8KNNal
◆ 試乗車ラインアップ
試乗車「アルティメットCFR」
日本限定で販売されているアルティメット CFR カンパニョーロエディション。試乗車サイズ： XS (166-172cm)・ S (172-178cm)・ M (178-184cm)
試乗車「エアロードCFR」
トッププロに供給され、パリ～ルーべからツール・ド・フランスまで実際に選手たちが使用する、フラッグシップモデル。試乗車サイズ：2XS (-166cm)・XS (166-172cm)・ S (172-178cm)・ M (178-184cm)
試乗車「エアロードCF SLX」
CFRクラスのすべての機能上の特徴を受け継ぐハイエンドモデル。その差はカーボン素材からくる重量差のみです。試乗車サイズ：2XS (-166cm)・XS (166-172cm)https://canyonjapan.stores.jp/reserve/canyonjapan/blogs/796520
◆ 試乗の事前予約方法
キャニオンのCYCLE MODE RIDE 大阪 2026での試乗は、3月7日（土）、8日（日）の両日とも、キャニオン公式LINEアカウントからの事前予約制にて実施します。予約受付開始日時：2026年02月28日(土)正午（ひる 12:00）～https://canyonjapan.stores.jp/reserve/canyonjapan/blogs/796520