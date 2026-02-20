こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ゴルフ５とフォーティーンが共同開発！ダフりたくてもダフれないアイアン「FA-I」発売
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）が全国に展開するゴルフ専門店ゴルフ５は、フォーティーンと共同開発したクラブ「FA-I（エフエーアイ）アイアン」を2026年3月6日（金）より発売いたします。
■ 「FA-I」について
「FA-I」は、F＝FOURTEEN（フォーティーン）、A＝ALPEN（アルペン）、I＝IRON（アイアン）の頭文字を冠した、ゴルフ５限定のハイバウンスの鍛造アイアンです。
近年、インパクト時にロフトを立てて効率よく飛ばす「ハンドファースト」のスイングが一般ゴルファーにも浸透してきました。このスイングは飛距離性能を飛躍的に向上させる一方で、ダウンブローの度合いが強くなる傾向があります。そのため、ソールのコンタクトの仕方や、縦距離をコントロールするための高い精度が求められるようになっています。
そこでゴルフ５が求めたのは、その洗練されたスイングのパフォーマンスを最大限に引き出す「ニーズのど真ん中」の性能。「厚い当たりを支えるハイバウンス」「安定した縦距離」「操作性とやさしさの両立」、そして「純粋鍛造ならではの柔らかい打感」。現代のゴルファーが求める理想への答えとして開発されたのが、新機能鍛造アイアン「FA-I」です。
■ 最大の特徴：新開発「ユニバーサルソールHB」
リーディングエッジ部に20度強のバウンス角を持たせた“バンパー効果”により、芝に刺さらず滑らせる設計。従来型のハイバウンスが“面で受ける”のに対し、「FA-I」は“点から入れて滑らせる”新発想ソール。ハイバウンスソールは芝面に潜り込まないため打点を下エリアに集約でき、「抜群の抜けの良さ」「安定スピン弾道」「縦距離精度向上」を実現します。
■ ダブル逆テーパーブレード採用
トップブレードを上方向・トゥ方向に厚く設計（ダブル逆テーパーブレード）することで、インパクト時のヘッド挙動を抑制。これにより「打点ブレ時の弾道安定」「距離ばらつき抑制」を可能にしています。
見た目はシャープ、打てば圧倒的やさしさ。その“性能ギャップ”も魅力の一つとなります。
■ FA-I専用特別仕様シャフト
日本シャフト株式会社の協力のもと、フォーティーンロゴ入りの特別仕様シャフト「N.S.PRO MODUS(3)105 FOR FOURTEEN」を標準スペックとして採用。番手毎のしなり挙動を強調させることで、インパクトの入射角を緩やかにし、よりソールのハイバウンス機能を体感しやすくしています。
■ 商品スペック
※「クラブ重量」は、2025/9/25時点で参考値になります。
素材・構造：軟鉄一体鍛造製法（S20C）
仕上げ：Ni-Cr メッキ仕上げ
価格（税込）：5 本セット（#6〜#P）154,000 円、単品（#5）30,800 円
■ 全国のゴルフ５で販売・試打可能
試打クラブ入荷日：3/6（金）予定
発売日：3/19（木）予定
※下記店舗では試打クラブ投入・発売を先行して実施いたします。
・ゴルフ５プレステージ全店
・ゴルフ５フラッグシップストア 新宿店（Alpen TOKYO）
・ゴルフ５フラッグシップストア キャナルシティ 博多店（Alpen FUKUOKA）
・ゴルフ５フラッグシップストア 名古屋栄店（Alpen NAGOYA）
・ゴルフ５フラッグシップストア トレッサ横浜店
試打クラブ入荷日：2/20（金）予定
発売日：3/6（金）予定
■ 商品のご予約・ご購入について
下記にてご予約、ご購入いただけます。
・ゴルフ５全店
・ゴルフ５プレステージ全店
・ゴルフ５フラッグシップストア 新宿店（Alpen TOKYO）
・ゴルフ５フラッグシップストア キャナルシティ 博多店（Alpen FUKUOKA）
・ゴルフ５フラッグシップストア 名古屋栄店（Alpen NAGOYA）
・ゴルフ５フラッグシップストア トレッサ横浜店
・ゴルフ５公式オンラインストア：
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=g0000464&sort=5
■ 「FA-I」発売キャンペーン
期間：2026年2月20日(金)〜5月11日(月)、
内容：「FA-I」アイアンをご予約・ご購入でアルペンポイントを一律15％還元いたします。
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
■ 「FA-I」について
「FA-I」は、F＝FOURTEEN（フォーティーン）、A＝ALPEN（アルペン）、I＝IRON（アイアン）の頭文字を冠した、ゴルフ５限定のハイバウンスの鍛造アイアンです。
そこでゴルフ５が求めたのは、その洗練されたスイングのパフォーマンスを最大限に引き出す「ニーズのど真ん中」の性能。「厚い当たりを支えるハイバウンス」「安定した縦距離」「操作性とやさしさの両立」、そして「純粋鍛造ならではの柔らかい打感」。現代のゴルファーが求める理想への答えとして開発されたのが、新機能鍛造アイアン「FA-I」です。
■ 最大の特徴：新開発「ユニバーサルソールHB」
リーディングエッジ部に20度強のバウンス角を持たせた“バンパー効果”により、芝に刺さらず滑らせる設計。従来型のハイバウンスが“面で受ける”のに対し、「FA-I」は“点から入れて滑らせる”新発想ソール。ハイバウンスソールは芝面に潜り込まないため打点を下エリアに集約でき、「抜群の抜けの良さ」「安定スピン弾道」「縦距離精度向上」を実現します。
■ ダブル逆テーパーブレード採用
トップブレードを上方向・トゥ方向に厚く設計（ダブル逆テーパーブレード）することで、インパクト時のヘッド挙動を抑制。これにより「打点ブレ時の弾道安定」「距離ばらつき抑制」を可能にしています。
見た目はシャープ、打てば圧倒的やさしさ。その“性能ギャップ”も魅力の一つとなります。
■ FA-I専用特別仕様シャフト
日本シャフト株式会社の協力のもと、フォーティーンロゴ入りの特別仕様シャフト「N.S.PRO MODUS(3)105 FOR FOURTEEN」を標準スペックとして採用。番手毎のしなり挙動を強調させることで、インパクトの入射角を緩やかにし、よりソールのハイバウンス機能を体感しやすくしています。
■ 商品スペック
※「クラブ重量」は、2025/9/25時点で参考値になります。
素材・構造：軟鉄一体鍛造製法（S20C）
仕上げ：Ni-Cr メッキ仕上げ
価格（税込）：5 本セット（#6〜#P）154,000 円、単品（#5）30,800 円
■ 全国のゴルフ５で販売・試打可能
試打クラブ入荷日：3/6（金）予定
発売日：3/19（木）予定
※下記店舗では試打クラブ投入・発売を先行して実施いたします。
・ゴルフ５プレステージ全店
・ゴルフ５フラッグシップストア 新宿店（Alpen TOKYO）
・ゴルフ５フラッグシップストア キャナルシティ 博多店（Alpen FUKUOKA）
・ゴルフ５フラッグシップストア 名古屋栄店（Alpen NAGOYA）
・ゴルフ５フラッグシップストア トレッサ横浜店
試打クラブ入荷日：2/20（金）予定
発売日：3/6（金）予定
■ 商品のご予約・ご購入について
下記にてご予約、ご購入いただけます。
・ゴルフ５全店
・ゴルフ５プレステージ全店
・ゴルフ５フラッグシップストア 新宿店（Alpen TOKYO）
・ゴルフ５フラッグシップストア キャナルシティ 博多店（Alpen FUKUOKA）
・ゴルフ５フラッグシップストア 名古屋栄店（Alpen NAGOYA）
・ゴルフ５フラッグシップストア トレッサ横浜店
・ゴルフ５公式オンラインストア：
https://store.alpen-group.jp/Form/Product/ProductList.aspx?pgi=g0000464&sort=5
■ 「FA-I」発売キャンペーン
期間：2026年2月20日(金)〜5月11日(月)、
内容：「FA-I」アイアンをご予約・ご購入でアルペンポイントを一律15％還元いたします。
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/