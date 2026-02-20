こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
千葉県立船橋豊富高等学校と大乗淑徳学園淑徳大学が高大連携に関する協定を締結しました
千葉県立船橋豊富高等学校（校長：佐久間 研 、写真左）と淑徳大学（学長：山口 光治、写真右、以下、本学）は、 2026年 2 月 12日（木）に、高大連携に関する協定を締結しました。
千葉県立船橋豊富高校（千葉県船橋市）は、1983年（昭和58年）に創立。1983年4月7日に開校しました。 現在は普通科を中心に福祉・情報・文理などの教育を行い、地域連携やボランティア活動にも力を入れており、2017 年にはユネスコスクールにも加盟しています。
一方の本学は、建学の精神である「利他共生」のもと、社会福祉の増進と教育による人間開発、社会開発に貢献する人材の育成を目的として、様々な分野で活躍する共生実践人材の育成を目指しております。
そこで、大学進学後の「学び」につながる高校生の「学び」を創り上げていくことで、このたび高大連携協定の締結に至りました。
高大連携協定の主な内容としては次の通りです。
（１）総合的な探究の時間にかかわる連携
（２）淑徳大学の専門性を生かした千葉県立船橋豊富高校生徒・保護者へのキャリア教育並びに出前授業における連携
（３）両者の企業・地域等と連携した体験活動における連携
（４）両者教員の研究会・意見交換会開催による連携
（５）その他にかかわる連携
具体的な取り組みについては、本学と千葉県立船橋豊富千葉県立船橋豊富高校との間で協議会を設置し、定期的に意見交換を進めながら、事業を進めていくこととします。
▼本件に関する問い合わせ先
アドミッションセンター 広報担当
住所：〒174-0063 東京都板橋区前野町6-32-1
TEL：03-5918-8125
メール：d-admission@daijo.shukutoku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター
