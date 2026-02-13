各位

RELEASE No,5 2026年2月吉日

合資会社 一條旅舘（時音の宿 湯主一條）

合資会社一條旅舘（宮城県白石市福岡蔵本字鎌先一番４８番地 代表社員：一條一平）では、

２０２５年９月に「原点回帰」をコンセプトに新規オープンしたスモールラグジュアリーリゾートホテルTHE YUKAWA一條支店（宮城県白石市福岡蔵本字鎌先一番-1-1）が、

この度、プロが提案する気の利いたレシピから手土産、国内外のトレンド、最新のニュースまで上質なコンテンツを日々発信する『エル・グルメ（ELLE gourmet）デジタル』で

2026年に行くべき、日本国内のグルメなニューオープンホテル10として紹介頂きました。

【エル・グルメ（ELLE gourmet）デジタル紹介記事】

https://www.elle.com/jp/gourmet/gourmet-restaurants-events/g70083673/new-open-hotel-2601/

全11室のスイートルームでは、源泉掛け流しの温泉を堪能することができます。

客室のテラスからはホテル名の由来になった湯川を眺めることができます。

夜そして朝の食事は森そして湯川の流れを眺め、風や鳥のさえずりを聞きながら、オープンテラス付き個室ダイニングでゆったりと味わえます。

【世界で愛されるファッション・メディア『エル』】

「Open your appetite! (好奇心いっぱいに生きて!)」。1945年にフランスで産声をあげた『ELLE(エル)』はこのスローガンと共に1989年日本に上陸。その7年後の1996年、日本初のファッション・サイト『ELLE Digital(エル デジタル)』をローンチしました。現在、45の国と地域で発刊され「世界でいちばん愛されるファッション・メディア」として多くの読者からの支持を獲得。グローバルなネットワークを生かしたファッション、ビューティはもちろん、アートやエンタメなど、おしゃれで高感度のコンテンツを提供しています。2020年秋には、『ELLE』らしくポジティブなイメージで社会課題に向き合うプロジェクト「ELLE ACTIVE! for SDGs」が加わり、時代の変化にしなやかに対応。ウェビナーやイベントなどを開催し立体的に発信しています。 これからもあらゆるステークホルダーと寄り添う唯一無二のファッション・メディアとして、進化を続けています。

◆THE YUKAWA一條支店

・客室数：１１室 全室テラス/温泉露天風呂付 源泉名：湯川源泉

River View YUKAWA Suite（１室）River View Panorama Suite（１室）

River View Villa Suite（３室）River View Suite（６室）

・テラス付きプライベートダイニング ・ロビーラウンジ・貸切露天風呂・BAR・エステルーム

・全館禁煙（喫煙ルーム完備）