韓国食品や雑貨の輸入・販売を手掛ける株式会社ON-TAMA（本社：東京都新宿区、代表：李 恩珠）は2026年2月18日（水）～20日（金）までの3日間、幕張メッセで開催される「第60回スーパーマーケット・トレードショー2026」に初出展いたします。

「SMTS2026」概要について

名称：第60回スーパーマーケット・トレードショー2026（SMTS2026）会期：2026年2月18日（水）～20日（金） 10:00～17:00（最終日のみ16:00まで）会場：幕張メッセ全館（1～11ホール、千葉県千葉市）公式HP： https://www.smts.jp/jp/index.htmlブース小間番号 : 飲料・酒類ゾーン 1-220

出展内容

初出展のスーパーマーケット・トレードショーでは、当社が国内正規代理店をつとめる健康的な暮らしをコンセプトに作られた韓国のティーブランド「TEAZEN（ティーゼン）」の代表的な人気商品「コンブチャ」と「アップルサイダービネガー」をご紹介いたします。「コンブチャ」とは、緑茶や紅茶から抽出した後、SCOBY（スコビー）と呼ばれる酵母菌を加えて発酵させた飲料のことです。「TEAZEN（ティーゼン）」は自社の発酵と茶葉を粉末にする技術により、欧米で話題になっていたコンブチャの粉末化に成功。フリーズドライした粉末のコンブチャに12種類の乳酸菌を加え、微炭酸のフルーツ味で飲みやすく仕上げました。1包わずか15キロカロリー、糖類０でダイエット中の方にもオススメです。1包ごとのスティックタイプなので携帯しやすく、いつでもどこでも水さえあれば気軽に飲むことが出来ます。

「TEAZEN（ティーゼン）」は2026年、K-POPを代表するガールズグループ「TWICE」をあらたなコンブチャの広告モデルとして起用しました。グローバルで人気の高い「TWICE」の起用により、コンブチャの主要ターゲットであるミレニアル世代やZ世代との親和性を高め、更なるブランドの認知度拡大と売上拡販を目指します。

今回の出展では「TWICE」のメンバーを起用した新パッケージもお披露目いたします。美味しくてヘルシーな「TEAZEN（ティーゼン）コンブチャ」と「アップルサイダービネガー」の試飲も行いますのでぜひブースにお立ち寄りください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

ブランドイメージモデル「TWICE」について

『いい音楽で一度、素晴らしいパフォーマンスで二度魅了させる』アジア発9人組ガールズグループ『TWICE』（トゥワイス）。2025年10月20日に韓国デビュー10周年を迎えた。

幅広い層に圧倒的な支持を得て、デビュー当時から社会現象を巻き起こした。2017年に日本デビューした年から3年連続、紅白歌合戦にも出演を果たし、リリースする作品では数々の記録を塗り替える。

韓国からデビューしたガールズグループとしては初となる、東京ドーム3日間連続公演という記録を樹立。その勢い止まることなく、2023年5月には、日本での初のスタジアムライブ「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE' in JAPAN」を開催！東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居にて、計4日間開催。応募総数は120万を超え、スタジアムという大きな舞台のチケットは瞬く間にSOLD OUTとなった。本公演では総勢約22万人を魅了し、TWICEは、韓国発のガールズグループとして史上初のスタジアム単独公演を行い、改めて歴史に名を刻んだ。

2026年4月には『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』2026年4月25日（土）26日（日）28日（火）MUFG STADIUM（国立競技場）3DAYSで追加公演が堂々決定。MUFG STADIUM（国立競技場）でも360度ステージとなり、360度開放の観客席は1日あたりおおよそ8万人を集客予定。この動員数は国内でコンサートができる施設では前人未到で最大級。TWICEは未来に歴史を刻むこととなる。

商品紹介

【TEAZEN レモンコンブチャ】TEAZEN コンブチャの定番人気フレーバー。さっぱりと飲みやすくお食事にもよく合います。アレンジとしてアルコールとあわせてハイボールやビール割りなどでもお楽しみいただけます。

【商品名・価格】TEAZEN レモンコンブチャ 897円（税込）

【内容量】5ｇ×10包入り

【TEAZENピーチコンブチャ】甘酸っぱくて飲みやすいフルーティなピーチ味。おやつやリフレッシュタイムの飲み物として、お子様から年配の方まで、幅広い世代の方に好まれるお味です。

【商品名・価格】 TEAZENピーチコンブチャ 897円（税込）【内容量】5ｇ×10包入り

【TEAZENシャインマスカットコンブチャ】みずみずしく上品な甘さのシャインマスカット味は甘すぎる飲み物が苦手な方や健康系ドリンクは味が不安、という方にも飲みやすくオススメです。爽やかなグリーンのカラーがテーブルにもよく映えます。

【商品名・価格】 TEAZENシャインマスカットコンブチャ 897円（税込）

【内容量】5ｇ×10包入り

【TEAZENシチリアピンクレモンコンブチャ】TEAZENコンブチャの新フレーバー。レモンの産地で有名なシチリア産のレモンを使用し天然原料のビーツで淡いピンク色をしたシチリアピンクレモン味。レモネードのような後味が爽やかなお味です。

【商品名・価格】 TEAZENシチリアピンクレモンコンブチャ 897円（税込）【内容量】5ｇ×10包入り

※コンブチャ（ピーチ、シャインマスカット、シチリアピンクレモン）につきましては展示会にて新パッケージをご紹介予定です。

★TEAZENコンブチャをおいしく楽しむ方法★

①ベーシックコンブチャ 水またはお湯250ml＋スティック1包②アイスコンブチャ 水200ml＋氷150g＋スティック1包 ③スパークリングコンブチャ 炭酸水200ml＋水150g＋スティック1包 ①～③ともに、よくかき混ぜてお召し上がりください※炭酸水を入れて飲むとより強い炭酸の味を楽しめますが、気泡が過剰生産されるため溢れないようにご注意ください。

TEAZEN アップルサイダービネガー

【TEAZENアップルサイダービネガー】アップルサイダービネガーとはリンゴ果汁を自然発酵し作られたお酢（酢酸）のことで、日本ではリンゴ酢と言われています。有機酸成分が豊富な発酵飲料で欧米の海外セレブが愛飲していることでも有名になりました。今話題の腸活でも注目を集めており、韓国では「エサビ」の呼称でブームとなり、ヘルシー志向の幅広い世代に支持されています。

TEAZENのアップルサイダービネガーは韓国産の青りんごを使い3段階の発酵により作られた液体のアップルサイダービネガーをパウダー状にし、スティック1本に1,500mg配合しています。また、3種の乳酸菌混合パウダーも含有、ほどよい酸味でまるでアップルジュースのように美味しくお召し上がりいただけます。

粉末タイプの個包装なので水さえあればいつでもどこでも気軽にお試しいただけます。甘くて飲みやすい味ですが糖類0g、1包あたり15kcal、オフィスの休憩タイムやおやつなどにもオススメです。

【商品名・価格】 TEAZENアップルサイダービネガー777円（税込）【内容量】5ｇ×10包入り

【商品に関するお問い合わせ】株式会社ON-TAMA

【会社概要】社名：株式会社ON-TAMA本社所在地：〒169-0072 東京都新宿区大久保2-7-1大久保フジビル7F代表取締役：李 恩珠事業内容： 食品（飲料・菓子・お茶類）および雑貨・化粧品の輸入/卸販売業設立： 2017年7月HP：http://www.on-tama.com/