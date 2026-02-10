https://omoio.co.jp/column/broken-jewelry-value-assessment

2026年2月、ルーヴル美術館で盗難被害に遭った「ウジェニー皇后の王冠」が、激しく変形しながらも修復可能であるとの見解が発表されました。この背景には、変形しても損なわれない「宝石そのものの資産価値」と、修復を担う「ハイブランドの技術力」への再評価があります。株式会社Tieelが運営する買取専門店「おもいお」では、このニュースを契機に高まる「壊れた宝飾品」への関心に応えるため、GIA（米国宝石学会）認定資格を持つ鑑定士による査定体制を拡充し、破損したジュエリーや変形した貴金属、および仏5大ジュエラー製品の買取を強化いたします。

■ルーヴル美術館の王冠修復ニュースが示す「宝石の真価」

2026年2月5日、WWDJAPAN等の報道によると、昨年10月にルーヴル美術館で発生した盗難事件により紛失し、その後発見された「ウジェニー皇后の王冠」について、同美術館は「完全な修復が可能である」との見解を示しました。

発見された王冠は犯行時の衝撃により押し潰され、鷲の装飾が外れるといった無残な姿となっていました。しかし、美術館側の調査により、王冠を構成する1,354個のダイヤモンドと56個のエメラルドの大部分が無傷で残っており、枠の形状を戻すことで再建できることが判明したのです。

この事例は、私たちに「ジュエリーの形状がどれほど損なわれても、素材である宝石や貴金属の価値は失われない」という事実を改めて認識させる象徴的な出来事となりました。

■「形」ではなく「素材」を見る、「おもいお」の査定哲学

今回の王冠修復のニュースは、一般家庭に眠る「使われなくなったジュエリー」の価値を見直す大きなきっかけとなると考えられます。

「デザインが古くて着けられない」「リングが歪んでしまった」「石が取れてしまった」といった理由で、タンスの奥にしまわれたままの宝飾品は少なくありません。しかし、ルーヴルの王冠が証明したように、たとえ土台が変形していても、ダイヤモンドやエメラルドといった宝石そのものの輝きや市場価値は維持されています。

宝石買取専門店「おもいお」では、製品としての美しさだけでなく、宝石単体のグレード（品質）や貴金属の重量を正確に評価する査定スタイルを徹底。破損品であっても適正な査定を実現しています。

■仏5大ジュエラーの協力とブランド価値の再評価

今回の王冠修復には、歴史的に関わりの深いフランスの5大ジュエラー（メレリオ・ショーメ・カルティエ・ブシュロン・ヴァンクリーフ＆アーペル）が協力し、専門の諮問委員会に参加することが報じられています。

この動きは、数百年の時を経ても色褪せない「ハイブランドの伝統と技術」への信頼を世界的に高めるものであり、二次流通市場（リユース市場）においても、これらのブランドジュエリーへの需要が一層高まることが予想されます。

「おもいお」では、このトレンドを迅速に捉え、上記5大ブランドを中心としたハイジュエリーの査定額を強化する方針を決定したしました。

■おもいお銀座店鑑定士のコメント

「今回のルーヴル美術館の事例は、宝飾品が単なる宝飾品ではなく、金・プラチナ・ダイヤモンド・カラーストーンなどの素材そのものに『永続的な価値』があることを世界に示しました。たとえデザインが古いリングや壊れたネックレス、片方だけのイヤリングであっても、これらは市場価値に連動する『実物資産』として正当に評価されます。

昨今、宝飾品はファッションや贈答文化の枠を超え、個人資産の最適化や運用の観点から注目される社会的な潮流となっており、整理のニーズは年々高まりを見せています。私たちは、お客様が大切にされてきたお品物の真価を正しく見出し、次の世代へとつなぐ架け橋となるべく、状態を問わず誠心誠意ご相談を承ります」

