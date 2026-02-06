ファイティングイーグルス名古屋 シモジマ冠協賛試合開催のお知らせ〜2/14(土)・15(日) vs 横浜ビー・コルセアーズ〜

　株式会社シモジマ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：笠井義彦、以下シモジマ）は、2026年2月14日(土)・15日(日)豊田合成記念体育館（エントリオ）（愛知県稲沢市）で開催される、りそなグループB.LEAGUE2025-26 SEASON 第23節「ファイティングイーグルス名古屋 vs 横浜ビー・コルセアーズ」のゲームを冠協賛いたします。







　シモジマは、プロバスケットボールB.LEAGUE所属「ファイティングイーグルス名古屋」をダイヤモンドスポンサーとして応援しています。

　試合当日は、ご来場の皆さまに楽しんでいただけるイベントを実施するほか、バレンタインデーにちなんだ企画として、本試合限定の「オリジナルチョコマシュマロ」をプレゼントいたします。また、シモジマオリジナル包装紙柄「ストップペイル」の人気キャラクター「メメちゃん」も応援に駆け付け、会場を盛り上げます。

【ご来場者プレゼント】

・オリジナルチョコマシュマロ（来場者全員）

・シモジマ オリジナルレトロ柄グッズ3点セット（各日14名さま）

　※2Qオフィシャルタイムアウト時、FEgirls（FE名古屋オフィシャルチアダンスチーム）がその場で選んだ観客の方にプレゼント

【イベント】

・地元小学生のミニバスケチームによるエキシビジョンマッチ（2/15試合前）

・ハーフタイム イベント：フリースロー対決（両日）







▲メメちゃん











▲チョコマシュマロイメージ画像





■冠協賛試合 実施概要

冠　名　：　シモジマPRESENTS ファイティングイーグルス名古屋 vs 横浜ビー・コルセアーズ

日　時　：　2026年2月14日(土)・15日(日)　いずれも15:35 TIP OFF

会　場　：　豊田合成記念体育館（エントリオ）（愛知県稲沢市）

