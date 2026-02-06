こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ファイティングイーグルス名古屋 シモジマ冠協賛試合開催のお知らせ〜2/14(土)・15(日) vs 横浜ビー・コルセアーズ〜
株式会社シモジマ（本社：東京都台東区、代表取締役社長：笠井義彦、以下シモジマ）は、2026年2月14日(土)・15日(日)豊田合成記念体育館（エントリオ）（愛知県稲沢市）で開催される、りそなグループB.LEAGUE2025-26 SEASON 第23節「ファイティングイーグルス名古屋 vs 横浜ビー・コルセアーズ」のゲームを冠協賛いたします。
シモジマは、プロバスケットボールB.LEAGUE所属「ファイティングイーグルス名古屋」をダイヤモンドスポンサーとして応援しています。
試合当日は、ご来場の皆さまに楽しんでいただけるイベントを実施するほか、バレンタインデーにちなんだ企画として、本試合限定の「オリジナルチョコマシュマロ」をプレゼントいたします。また、シモジマオリジナル包装紙柄「ストップペイル」の人気キャラクター「メメちゃん」も応援に駆け付け、会場を盛り上げます。
【ご来場者プレゼント】
・オリジナルチョコマシュマロ（来場者全員）
・シモジマ オリジナルレトロ柄グッズ3点セット（各日14名さま）
※2Qオフィシャルタイムアウト時、FEgirls（FE名古屋オフィシャルチアダンスチーム）がその場で選んだ観客の方にプレゼント
【イベント】
・地元小学生のミニバスケチームによるエキシビジョンマッチ（2/15試合前）
・ハーフタイム イベント：フリースロー対決（両日）
▲メメちゃん
▲チョコマシュマロイメージ画像
■冠協賛試合 実施概要
冠 名 ： シモジマPRESENTS ファイティングイーグルス名古屋 vs 横浜ビー・コルセアーズ
日 時 ： 2026年2月14日(土)・15日(日) いずれも15:35 TIP OFF
会 場 ： 豊田合成記念体育館（エントリオ）（愛知県稲沢市）
本件に関するお問合わせ先
株式会社シモジマ 広報室
住 所：東京都台東区浅草橋5-29-8
ＴＥＬ：03-3863-4061 FAX：03-3865-4470
ＵＲＬ：https://www.shimojima.co.jp/support.html
関連リンク
ファイティングイーグルス名古屋 公式WEBサイト
https://www.fightingeagles.jp/
