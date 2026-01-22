【新製品】レクビィ、270通りの組合せが選べる 日産キャラバンベースの新モデル「レクビィ プラス LIV’N」を発表
キャンピングカー製造販売の株式会社レクビィ(本社：愛知県瀬戸市)は、日産キャラバンをベースとした新型キャンピングカー「レクビィ プラス LIV’N(リビン)」を、2026年1月30日(金)より幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」にて発表いたします。
本モデルは、高品質な断熱性能や電装系を維持しつつ、部品の共通化等により、270通りの選択肢をもちながら税込660万円(ナローロング版)という統一価格を実現いたしました。
レクビィ プラス リビン メイン画像
■開発背景とコンセプト：LIV’N(リビン)に込めた想い
名称は“Living”に由来し、「移動手段ではなく、車内で過ごす時間そのものを価値とする」という思想を込めています。
既存モデル「イゾラ」のコンセプトを継承しつつ、部品調達の最適化により、キャンピングカー初心者からベテランまで、より幅広い層に手が届きやすい一台を目指しました。
■「レクビィ プラス LIV’N」の4つの特徴
・圧倒的なカスタマイズ性：レイアウト(マルチルーム有無、シート形状)、内装色(床、家具、生地)を組み合わせ、最大270通りのパターンから自分好みの一台を選択可能です。
・信頼性と自由度を最大化するためのモジュール設計：全車型で家具や部品を共通化することで、300Ahの大容量リチウムイオン電池を標準搭載しながら、全レイアウト共通で税込660万円という価格設定を行いました。
・日産キャラバン「ナロー・ロング×ハイルーフ」の採用：街中での取り回しが容易な車体サイズでありながら、車内で大人が立って過ごせる居住性を確保しています。※ワイド版は、今夏発売
・本格派の基本性能：他のレクビィ車と同様、高い断熱性能と最新の電装システムを備えており、季節を問わず快適な車中泊が可能です。
レクビィ プラス リビン室内画像1
レクビィ プラス リビンリア画像
■展示会での商談環境
「ジャパンキャンピングカーショー2026」の会場およびレクビィ直営店では、270通りの組み合わせを視覚的に確認できる専用モニターを用意し、完成イメージを見ながらの商談が可能です。
レクビィ プラス リビンデザイン選択イメージ
レクビィ プラス リビン車両選択
■価格とオプション
・車両本体価格：税込 6,600,000円(税金・登録諸費用を除く)
・電装系パッケージオプション：
ライト ：リチウムイオン電池、冷蔵庫、走行充電器、外部充電器
スタンダード ：ライトの内容＋電子レンジ、インバーター、FFヒーター、ソーラー
オールシーズン：スタンダードの内容＋家庭用エアコン
■まずはショーで「LIV‘N」を体感してください。
ジャパンキャンピングカーショー2026
開催日：2026/1/30(金)～2/2(月)
会場 ：幕張メッセ 展示ホール1・2・3・4・5・6
〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1
■レクビィ直営店
レクビィ オスト ベネヴェント
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間10-1
電話：046-273-2135
https://recvee.jp/recvee_ost/
レクビィ ステーション
〒480-1207 愛知県瀬戸市品野町1丁目126-1
電話：0561-59-7788
https://recvee.jp/recvee_station/
レクビィ エスト
〒612-8207 京都府京都市伏見区横大路三栖山城屋敷町111
電話：075-606-7717
https://recvee.jp/recvee_est/
■株式会社レクビィについて
1984年創業の老舗キャンピングカービルダー。日本の道路事情に最適化した国産バンベースの「バンコン」を中心に、断熱処理や防水マルチルームなど、細部まで手造りで仕上げる「使いやすく、快適で、居心地の良い空間」を提供しています。