ビッグホリデー株式会社(本社：東京都文京区、代表取締役社長：岩崎 安利)は、芸能事務所およびファンクラブ運営会社向けに、旅行とイベントを組み合わせた「ファンクラブツアー」の企画・運営を支援するサービスを開始します。あわせて、サービス案内サイトを公開し、お問い合わせ受付を開始しました。

ファンクラブツアーは、旅先で推しと同じ時間を共有できる特別な体験として、ファンの満足を高め、ファンクラブの継続にもつながります。一方で、ツアーは安全管理、行程作成、募集管理、当日の運営など、準備と対応が多岐にわたり、担当者の負担が大きくなりがちです。

当社は、事務所・ファンクラブのご希望を伺いながら、告知・募集から手配、当日の現場対応まで、必要な業務をまとめて支援します。





サービスページイメージ









■サービスの特長

1) 告知・募集を支えるWebページを制作

ご希望に沿った告知媒体や予約方法をご提案し、募集用のWebページはデザインから作成します。

2) 行程作成・見積り・各種手配まで対応

ヒアリング内容を踏まえて行程を作成し、交通・宿泊・各施設などの手配と見積りを行います。販売価格は、御社の収益も考慮しながら一緒に決定します。

3) 当日の運営は経験あるスタッフが現地でサポート

現場経験のあるスタッフが同行し、参加者対応に加え、タレント・スタッフのケア、トラブルの未然防止と現地対応まで支援します。イベント備品や簡易音響(簡易PA)についてもご相談いただけます。









■ご利用の流れ

1. 希望内容のヒアリング(タレント／実施希望日／候補地／募集人員／イベント内容など)

2. 行程・お見積りのご提案

3. 決定後、募集ページ作成・募集開始、当日運営









■こんな方におすすめ

・ファンクラブ会員向けに、新しい体験型企画を実施したい

・旅行手配や参加者対応の負担を減らし、現場を安定させたい

・安全面に配慮しながら、ファンの満足を高めたい









▼サービスページはこちら

https://bigs.jp/fan_club/?utm_source=newsletter&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_20260107









■会社概要

ビッグホリデーは国内旅行・海外旅行・スキーツアーの企画から販売、催行までを手がける総合旅行会社として長年にわたり数多くの旅行やレジャーを提案、実施しております。

2024年に創業60周年を迎えました。これからも一人でも多くのお客様に旅行を含めた余暇の楽しみ方を提供し、お客様と共に歩み続けてまいります。





社名 ： ビッグホリデー株式会社

所在地： 東京都文京区本郷3-19-2 BHビル

TEL ： 03-3818-5111(代表)

創業 ： 1964年4月1日

資本金： 8千万円

登録 ： 観光庁長官登録旅行業第576号

資格 ： 日本旅行業協会(JATA)正会員

国際航空運送協会(IATA)公認代理店

全日本空輸(ANA)指定代理店

JRグループ委託販売会社

旅行業公正取引協議会会員

ボンド保証会員

コーポレートサイトはこちら▼

https://www.bigs.co.jp/company/?utm_source=newsletter&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_20260107