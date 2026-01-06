こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
予算が限られている中小企業向け インスタグラム広告入門（1/21 無料オンラインセミナー）
2026年1月21日（水）13：00〜13：45 月数万円からできる 中小企業のためのInstagram広告の始め方【SNSマネージャー 定例セミナー Vol.14】
予算が少なくて広告は無理、と諦めていませんか？ 一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は1月21日、月数万円から始められるInstagram広告の考え方を、初心者向けにやさしく解説します。SNS担当者の不安を整理する30分です。
「広告は予算がある会社だけのもの」「失敗したら怖い」「何から始めればいいかわからない」――など、Instagram広告を“気になりつつ避けている”SNS担当者向けセミナーです。
▼詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/193985
https://digitalpr.jp/table_img/2934/125630/125630_web_1.png
■セミナー概要
月数万円からでも始められるInstagram広告について、考え方と設計のポイントを中心にお話しします。
そもそも広告に何を期待すればいいのか
投稿運用と広告はどう役割分担すればいいのか
少額予算だからこそ、やらない方がいいことは何か
「自分のやり方が正しいのか不安」な状態から抜け出すための視点
SNS広告が初めての方はもちろん、「なんとなく出しているけど、これで合っているのかわからない」という担当者の方にもおすすめの内容です。
30分で、
✔ 広告に対する不安が整理され
✔ 何から始めればいいかが見える
そんな“最初の一歩”を踏み出していただくことを目的としています。
難しい専門用語はできるだけ使わずお話しします。安心して聞いてください。
-マイクは常時ミュートでお願いします。
- アーカイブ配信はございません。
※SNSマネージャー資格保有者には、SNSマネージャー限定Facebookグループでアーカイブ配信がございます。
■対象者
SNS広告（Instagram広告）をまだ出したことがない企業担当者
広告に興味はあるが、予算が少なくて不安を感じている方
Instagram広告を出しているが、やり方が正しいのか自信がない方
投稿運用と広告の使い分けがよく分からない方
中小企業・団体で、SNS運用を兼任しているご担当者
広告の設定方法よりも、考え方や設計のポイントを知りたい方
■講師
毛利美佳（もうり・みか）
m-pixel labo 代表
WACA認定チーフSNSマネージャー 、上級ウェブ解析士、上級ウェブ広告マネージャー
（略歴）
大阪市立大学（現 大阪公立大学）卒業後、不動産会社での広報・採用業務を経てWeb制作の道へ。2017年に m-pixel labo を設立。 現在は、一般社団法人ウェブ解析士協会認定のチーフSNSマネージャーとして、Instagramを中心に企業・団体のSNS運用、SNS広告、アクセス解析（GA4）を横断した支援を行っている。
「投稿・広告・分析を分断しないSNS運用」を強みとし、 予算や体制に制約のある中小企業のSNS担当者に向けて、現場で再現できる実践的なノウハウを提供。 2026年夏には、SNS広告をテーマにした商業出版を予定している。
■申し込み方法
WACA番号をお持ちでない方、またWACA番号をお持ちであっても有資格者でない場合はお申し込み前に正会員登録をお願いします（2026年3月31日まで無料、4月1日〜年会費4400円）。
WACA会員登録はこちら
https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/
注意事項
講座はZoomを利用して行います。当日までにご準備ください。
受講者に起因する接続不良などについては中断せずにセミナーを進めます。
コンピュータの動作やソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。
SNSマネージャーとは
日本のすべての企業担当者がSNSの基本知識を持ち、運用できることを目的として創設された資格です。2025年11月30日現在の有資格者は1078人。資格レベルは初級・上級・チーフと3段階あり、企業内で働くSNS運用者はもちろん、SNSコンサルタントや経営者・フリーランスなど幅広い職種の人が受講しています。運営は一般社団法人ウェブ解析士協会（東京都新宿区、https://www.waca.associates/jp/）。
一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）
ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
seminar@waca.or.jp
関連リンク
WACA会員登録
https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/
申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/193985
SNSマネージャーとは
https://www.waca.or.jp/snsmanager/
