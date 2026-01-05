株式会社Ryuki Designは、不動産業界向けのランディングページ（LP）制作実績として、賃貸物件の初期費用を比較できるサービス「SUMOU」のLPを制作しました。本LPでは、賃貸物件を探す際に多くのユーザーが感じやすい「初期費用が分かりにくい」「比較しづらい」といった課題に着目し、情報の整理と視認性を重視したデザイン・構成を採用しています。比較型サービスの特性を踏まえ、サービス内容が直感的に伝わる色使いやレイアウトを設計し、ユーザーが安心して内容を理解できるLPを目指しました。本プレスリリースでは、不動産サービスLP制作における設計の考え方やデザイン面での工夫について紹介します。

比較型不動産サービスLP制作の意義

賃貸初期費用の分かりにくさに向き合うLP設計

https://www.soumouhikaku.jp/

賃貸物件を探す際、多くのユーザーが最初につまずく要因の一つが「初期費用の分かりにくさ」です。敷金・礼金・仲介手数料など項目が多く、物件ごとの違いが直感的に把握しづらいことから、比較検討の段階で離脱してしまうケースも少なくありません。今回制作した「初期費用を比較してSUMOU」のLPでは、こうしたユーザーの課題を前提に、賃貸物件の初期費用を比較するというサービスの特性が正しく伝わる構成を重視しました。情報量が多くなりやすい比較型サービスだからこそ、「何ができるサービスなのか」「どんなメリットがあるのか」を最初に理解できる設計が重要になります。

情報整理と信頼感を両立させる構成方針

不動産関連サービスにおいては、価格や条件を扱う以上、見やすさだけでなく信頼感も欠かせない要素です。そのため本LPでは、視認性を高めるだけでなく、サービス内容が過度に強調されすぎない、落ち着いた情報設計を意識しています。初期費用を比較できるという価値を正確に伝えつつ、ユーザーが安心して読み進められる構成にすることで、不動産サービスとしての信頼性を損なわないLPを目指しました。

「SUMOU」を運営する株式会社SUMOUとは

賃貸物件の初期費用比較に特化した不動産サービス

株式会社SUMOUは、賃貸物件の初期費用を比較できるサービスを提供する不動産事業者です。賃貸契約時に発生する初期費用は、物件や不動産会社によって差が出やすく、利用者にとって分かりにくいポイントの一つとされています。SUMOUでは、こうした不透明になりがちな初期費用に着目し、複数の賃貸物件を比較しながら、より条件の良い契約を検討できるサービスを展開しています。「できるだけ初期費用を抑えて賃貸契約をしたい」というニーズに対応した点が、サービスの大きな特徴です。

ユーザー視点を重視したサービス設計

本サービスは、賃貸を検討するユーザーが感じやすい「結局いくらかかるのか分からない」という不安を軽減することを目的としています。初期費用を比較できるという明確な機能を打ち出すことで、利用者が納得したうえで物件選びを進められる環境づくりを目指しています。今回のLP制作では、こうしたサービスの考え方や提供価値が初めて訪れたユーザーにも伝わるよう、情報の並びや見せ方を丁寧に整理することを重視しました。

制作背景とLP設計の目的

サービス内容を正確に伝えるためのLP制作

今回のLP制作では、賃貸物件の初期費用を比較できるというSUMOUのサービス内容を、誤解なく分かりやすく伝えることを目的としました。比較型のサービスは情報量が多くなりやすく、説明の仕方によっては内容が伝わりにくくなる可能性があります。そのため、サービスの特徴や利用メリットを整理し、初めて訪れたユーザーでも全体像を把握しやすい構成を意識しました。「どのようなサービスなのか」「何が比較できるのか」をページ冒頭から段階的に理解できる流れを設計しています。

ユーザーの行動を想定した情報の配置

賃貸物件を探すユーザーは、短時間で必要な情報を確認する傾向があります。そのため本LPでは、文章量を調整しながら、要点が自然と目に入る情報配置を重視しました。また、色使いやレイアウトについても、サービス内容の理解を妨げないよう、シンプルで落ち着いた印象になるよう設計しています。情報を詰め込みすぎず、必要な内容を整理して伝えることで、ユーザーが安心して読み進められるLPを目指しました。

デザイン・構成面での工夫

比較内容を直感的に理解できる視認性設計

本LPのデザインでは、賃貸物件の初期費用を比較するというサービスの性質を踏まえ、視認性の高いレイアウトを意識しました。ユーザーがページをスクロールしながら情報を追っていく中で、比較ポイントが自然と理解できるよう、情報の区切りや余白を適切に設計しています。また、色合いについても、初期費用や条件といった数値情報を扱うサービスに適した、落ち着きのあるトーンを採用しました。情報が多くなっても煩雑に感じさせないことを重視しています。

サービスイメージを伝えるビジュアル設計

比較サービスにおいては、「難しそう」「分かりにくそう」といった印象を与えないことも重要です。そのため本LPでは、ユーザーが内容をイメージしやすいビジュアル表現を取り入れ、サービス全体の理解を補助しています。色使いや構成によって、賃貸初期費用を比較できるサービスであることが視覚的にも伝わるよう配慮しました。情報の見せ方とデザインのバランスを取りながら、ユーザーが安心して利用を検討できるLPを目指しています。

不動産サービスLP制作における設計ポイント

情報量が多いサービスでも伝わる構成づくり

不動産サービス、とくに賃貸に関わるLPでは、条件・費用・仕組みなど、伝えるべき情報が多くなりがちです。そのため、単に情報を並べるのではなく、ユーザーが理解しやすい順序で整理することが重要になります。今回のLP制作では、サービス内容を段階的に理解できる構成を意識し、比較サービスとしての特徴が自然と伝わる流れを設計しました。情報量が多くても読み進めやすいLP構成を心がけています。

ユーザーの不安を減らすLPデザインの考え方

賃貸契約はユーザーにとって大きな意思決定となるため、LP上で感じる印象や分かりやすさは非常に重要です。本LPでは、過度な演出を避け、サービス内容を正確に伝えることを最優先としました。視認性・配色・情報整理を通じて、ユーザーが安心して内容を確認できる環境を整えることで、不動産サービスLPとして信頼感のあるデザインを目指しています。株式会社Ryuki Designでは、今後もサービス内容に応じた適切なLP設計を行っていきます。

会社概要

会社名：株式会社Ryuki Design代表取締役：緒方 隆二設立：2009年9月所在地：〒541-0053大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：ランディングページ制作／ECサイトデザイン／Webデザイン／広告用バナー制作／写真撮影／各種デザイン制作LP制作サービスサイト：https://rdlp.jp/