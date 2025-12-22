業務システム提供やIT戦略支援を行う株式会社キザシオ（本社：新潟市中央区鐙2丁目10番6号、代表取締役：最上 正人）は、株式会社イノベーション（東証グロース 証券コード3970）のグループ会社である、株式会社Innovation & Co.（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：幸 哲史、以下「Innovation & Co.」）が主催する業界最大級のオンライン展示会「ITトレンドEXPO2026 Spring」に出展します。当社は生成AI活用支援メニュー「GAI-U SUPPORT」をメインに展示いたします。生成AIのビジネス活用は、「試しに使ってみる」から、自社業務に活用したDXの実現が可能なフェーズとなりました。生成AIの活用コンサルから、業務向けAIチャットボット制作、自社情報を活用したAIサービスの構築（RAG構築）、生成AI活用サポートまで、トータルでご支援いたします。また、販売管理システム「NextNavinity」、倉庫管理システム「スマブツクラウド」、鋼材管理システム「スチールブレイン」、中小建設業向け原価管理／建設会計システム「確楽（かくら）」も同時展示し、業種・業務に応じた最適なDXソリューションをご紹介いたします。参加は無料ですので、ぜひお気軽にお申込みください。

https://it.expo.it-trend.jp/key/unrw7kil

ITトレンドEXPOは、Innovation & Co.が運営する法人向けIT製品の比較・検討サイト「ITトレンド」が主催する業界最大級のオンライン展示会です。■ 実績 ■・累計登録者数:21万人突破・最大出展製品数:709製品・最大セッション数:123セッション・母体サイト「ITトレンド」:年間2,000万人が利用する法人向けIT製品の比較サイト

販売管理システム「NextNavinityクラウド」

「仕事を楽しく」を叶える、卸売業の方にぴったりな販売管理システムです。卸売・食品卸業に特化した豊富な業務機能を備えており、ロット管理・賞味期限管理も可能です。▼NextNavinityの詳細はこちら

https://nn.kizacio.co.jp/

倉庫管理システム「スマブツクラウド」

倉庫管理業務の課題をスマートに解決する倉庫管理システム（WMS）です。入出荷・棚卸・ロット管理・発送まで、必要な機能はすべて標準搭載。業種や業態に合わせたカスタマイズも可能です。▼スマブツクラウドの詳細はこちら

https://smbt.kizacio.co.jp/

鋼材管理システム「スチールブレイン」

鉄鋼及び非鉄金属、コイルセンターなど鋼材を取り扱う加工卸売業のお客様を対象とした販売管理システムです。加工手配やミルシート管理、ヤード在庫管理、ハンディーターミナルを使った出荷、棚卸機能などを標準搭載しています。▼スチールブレインの詳細はこちら

https://sb.kizacio.co.jp/

中小建設業向け原価管理／建設会計システム「確楽（かくら）」

中小建設業向けの原価管理／建設会計トータルパッケージシステムです。共通のデータベースで原価管理と建設会計を一元管理し、データ入力の二度手間を排除することで、タイムリーな原価・利益状況の把握を可能にします。

■開催概要

https://digi2.kizacio.co.jp/lp/kakura/

名称 ： ITトレンドEXPO2026 Spring開催テーマ ： 新たな出会いが明日の「働く」を変える開催日時 ： 2026年3月3日（火）～ 3月7日（土）来場 ： 無料登録 URL ： https://it.expo.it-trend.jp/key/unrw7kil主催 ： 株式会社Innovation ＆ Co視聴方法 ： 事前登録にて登録いただいたメールアドレス・パスワードで 本サイトよりログインください。 視聴につきましては動作が正常か事前に環境のご確認をお願いします。 推奨デバイス（PC・タブレット・スマートフォンなど）

■会社概要

本社 ：〒950-0913 新潟県新潟市中央区鐙2丁目10番6号長岡支店：〒940-0087 新潟県長岡市千手1丁目7番15号代表者 ：代表取締役 最上 正人設立 ：1974 年 08 月 30 日資本金 ：5,000 万円TEL ：025-243-5105FAX ：025-244-5929URL ：https://kizacio.co.jp事業内容：IT戦略支援・コンサルティング システム開発 業務パッケージソリューション ITインフラ設計・構築トータルサポート クラウド・データセンターサービス 運用・保守・サポートサービス

■リリースに関するお問い合わせ

株式会社キザシオ担当：橘谷（たちばなや）TEL：025-243-5105Mail：marketing@kizacio.co.jp