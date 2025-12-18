株式会社ＮＴＴデータ イントラマート(本社：東京都港区、代表取締役社長：中山 義人、以下：イントラマート社)は、クラウド型調達・購買システム「intra-mart Procurement Cloud※1(以下、iPC)」において、法人・個人事業主向けのAmazonが提供するEコマース事業「Amazonビジネス」とのシステム連携を開始したことを発表します。本連携により、Amazonビジネスでの購買行動を調達業務プロセスへ組み込み、購買規程の遵守や承認手続を一貫した仕組みとして運用でき、現場の業務効率化と購買データの一元管理による内部統制の強化を同時に実現する環境を提供します。





昨今、国内企業では営業・顧客管理・基幹系システムのDXが進む一方で、調達・購買の現場は、メール・Excel・紙を中心とした属人的な運用が依然として残っています。とりわけ備品・消耗品などの間接材は購買判断が各現場に分散し、承認漏れ・ルール逸脱・会計処理や監査対応の煩雑化といった構造的な課題が繰り返されています。

また、個別にECサイトを利用して購買するケースも少なくなく、購買システムと連動しないことで情報が分散し、購買内容の把握や統制が難しくなるという課題も生じています。

このように、統制を強めれば現場の負担が増し、利便性を優先すれば統制が弱まるという両立の難しさが、調達・購買領域のDXを長年停滞させてきた要因となっています。





iPCは、大手、中堅企業を中心とした幅広い業界にて、見積から支払いまでの企業間取引をワンストップでご利用いただけるクラウド型調達・購買システムです。今回のAmazonビジネス連携により、以下の対応が可能となります。





1. Amazonビジネスの商品を検索し、iPCから発注、検収

豊富なAmazonビジネスの商品ラインナップを、企業の購買ルールや承認フローに沿ってシームレスに発注可能。手入力作業の削減や発注ミス防止に加え、業務効率化と購買プロセスの統制強化を同時に実現





2. 購買データの一元管理によるガバナンス強化

Amazonビジネスの購入履歴や金額情報はiPC上に自動集約され、部門横断での購買の可視化、コスト分析、内部統制対応が一元的に可能





3. ワークフローとの連携

iPCを介してワークフロー連携を実現。購買申請・承認プロセスとAmazonビジネスでの購買行動を、シームレスな業務フローとして運用





今後も、様々な購買チャネルとの連携を拡張し、間接材から直接材まで幅広い調達・購買取引に柔軟に対応できる調達プラットフォームとして進化を続けていきます。また、サプライヤーとの直接契約を基本とすることで、中間マージンを排除したより適正な価格での購買を実現し、お客さまのコスト最適化にも貢献します。

イントラマート社は今後も、お客さまの業務課題を解決する製品ソリューションの創出に取り組んでまいります。









※1： intra-mart Procurement Cloudは、購買管理・契約ライフサイクル管理・支払管理機能を備え、見積取得・発注・納品・請求・支払までワンストップで可能とし、調達・購買活動全体の効率化、ガバナンスの強化、法令への対応を実現するクラウドサービスです。

https://procurement.intra-mart.jp/









■株式会社ＮＴＴデータ イントラマートについて

株式会社ＮＴＴデータ イントラマートは、Webシステム構築のための商用フレームワーク製品「intra-mart」の開発および販売を中心に事業展開しています。1998年より、当社が企画、開発した独自のシステム開発フレームワーク、業務コンポーネント群、アプリケーションシリーズは、2025年3月末時点で11,900社を超える企業へ導入されており、200社以上のパートナーと共に、システム構築、コンサルティング、教育、運用支援に至るまでのトータルソリューションを提供しています。





社名 ： 株式会社ＮＴＴデータ イントラマート

代表者 ： 代表取締役社長 中山 義人

設立 ： 2000年2月

資本金 ： 7億3,875万円

売上高 ： ＜連結＞118億2,900万円(2025年3月期)

従業員数： ＜連結＞483名(2025年3月末時点)

事業内容： 「intra-mart」の企画・開発・販売・保守およびその導入に関する

コンサルティング・システム開発・教育の提供。

HP ： https://www.intra-mart.jp/









【企業・一般の方向けの本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ＮＴＴデータ イントラマート セールス＆マーケティング本部

E-mail： contact@intra-mart.jp









※「intra-mart」は株式会社ＮＴＴデータ イントラマートの登録商標です。

※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※その他記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の商標、又は登録商標です。