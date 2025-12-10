こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Z世代を中心に人気のアーティスト こっちのけんとさんと初コラボ！マクドナルドとのタイアップソング 「ピクルス」をリリース！12月17日（水）配信！
全国約21万人のクルーの皆さんそして、頑張るすべての若者にエールを！
アルバイトを通して成長する「かけがえのない青春」をアニメで描いたMVにも注目！
「マクドナルドで過ごす青春」をテーマにしたオリジナル動画など各種コラボ施策も！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、Z世代に絶大な人気を誇るアーティスト・こっちのけんとさんとのコラボレーションによる新キャンペーンを開始いたします。
「青くない青春が、ある。」をテーマに、働く魅力を発信するオリジナルタイアップソング「ピクルス」を制作し、さまざまな人気アニメーターと共作したMVを配信いたします。さらに、12月17日（水）より全国のマクドナルド店舗でこっちのけんとさんのトークと一緒に新曲をお楽しみいただけるほか、マクドナルド公式SNSでタイアップWeb CMを公開するなど、店舗内外で様々な施策を展開いたします。
SNSを中心に若者から絶大な支持を集める、こっちのけんとさんをタイアップアーティストとしてコラボレーションいたしました。ご本人による書き下ろし楽曲「ピクルス」は、働く若者のリアルな心情と、日々の店舗での出来事をテーマにした応援ソングとして制作されました。「ピクルス」のミュージックビデオ（MV）では、『学生生活と並行してアルバイトで成長する経験も、かけがえのない「青春の一部」である』をテーマに、初めてアルバイトする若者の姿を通して、不安や緊張の中挑戦し、楽しみややりがいを覚え、成長する様子を描いております。日本マクドナルドでは、全国約21万人のクルー（アルバイトスタッフ）が在籍していますが、学生の皆さんが約6割を占めるほど多くご活躍いただいており、それぞれの持つ個性やチームワークを大切にした職場環境づくりを進めています。本キャンペーンでは、そうした若者たちの「働く青春」にフォーカスし、より多くの方にアルバイトの魅力をお届けできればと存じます。
本キャンペーンでは、オリジナルタイアップソング「ピクルス」の世界観を軸に、全国のマクドナルド店舗および各種デジタルチャネルで複数の施策を展開いたします。12月17日（水）より、全国の店舗では、こっちのけんとさんの楽曲とご本人のトークを組み合わせた店内放送を実施。さらに、マクドナルド公式SNSでのタイアップWeb CMの公開や、こっちのけんとさんご本人のアカウントでのダンス動画公開など、各種施策を展開して参りますので、ぜひお楽しみください。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
