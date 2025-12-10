Z世代を中心に人気のアーティスト こっちのけんとさんと初コラボ！マクドナルドとのタイアップソング 「ピクルス」をリリース！12月17日（水）配信！

