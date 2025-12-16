こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「freee経営管理」を2026年春に提供開始予定 上場準備企業の予実管理・決算や監査の準備の負担を削減
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、予実管理、決算・監査対応を効率化する「freee経営管理」を2026年春に提供開始することをお知らせします。
■「freee経営管理」とfreee会計との連携で自動で予実管理や各種レポート作成を実現
成長企業において、決算・監査対応や予実管理を行うにあたり、経営管理体制構築の課題を抱えている企業が多く存在します。例えば、高価でオーバースペックな管理会計ソフトを導入した場合、必要な機能が限定的であるため、費用対効果が合わないケースが多く発生しています。一方、表計算ソフトによる管理では、膨大な転記作業が発生し、ヒューマンエラーや多大なる作業負担を招いていました。加えて、上場準備企業では上場審査において、事業計画の実現可能性を裏付ける詳細で信頼性の高い予算管理体制の構築が必須要件とされています。freeeは、このような経営管理に関する課題を解決するため、2026年春より「freee経営管理」を提供します。
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
