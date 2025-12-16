ワークウエアブランドとして世界的人気の「Dickies®（ディッキーズ）」とコラボ企画着こなしの幅を広げる、温かみのあるウールライク素材が初登場！

写真拡大 (全12枚)

〜ディッキーズのカジュアルデザインとビジネスの融合、冬らしいグレーやブラウンの新色も〜

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、ワークウエアブランドで世界的に知られる「Dickies（ディッキーズ）」との共同企画として、ウールライク素材を初めて採用した新モデルを、12月16日（火）より洋服の青山主要230店舗および、公式オンラインストアにて発売します。

商品ページ： https://tinyurl.com/4xtwvxsa



昨今、ビジネスシーンにおいてもカジュアルスタイルが定着してきています。当社は2024年10月にワークウエアブランドとして世界的に人気を集める「ディッキーズ」に初めて別注し、ビジネスでも着回しのしやすいワークパンツの取り扱いを開始しました。発売後、その耐久性の高さと、ディッキーズの要素を取り入れながらもスタイリッシュなシルエットを実現したことが反響を呼び、一部店舗では品切れになるなど、多くのお客様からご支持をいただいています。ディッキーズパンツを目的にご来店されるお客様も増加する中で、「温かみのある秋冬仕様が欲しい」「ビジネスでも使いやすい素材が欲しい」といった声があがっています。そこで今回は、ウールライク素材と、季節に合わせた温かみのあるカラーを採用したパンツを企画しました。

本企画はディッキーズの代表作でもあるOriginal874®ワークパンツのデザインをベースに、ビジネスにふさわしいシルエットへアップデートしたワークパンツです。太いベルトループやブランドロゴ入りのポケット袋地などディッキーズらしさを残しながらも、ウールのような素材感でジャケットとも合わせやすく、適度なゆとりがあるテーパードシルエットにしているためビジネスシーンでも着用できます。カラーはブラック・チャコールグレー・ブラウンの3色で、履き心地だけでなく見た目も温かみのあるアイテムとなっています。

【商品概要】

商品　ディッキーズ別注パンツ

素材　ポリエステル100％

カラー　ブラック、チャコールグレー、ブラウン

サイズ　M〜3L（計4サイズ）

販売価格　税込8,690円

販売店舗　洋服の青山　主要230店舗、洋服の青山オンラインストア

※記載情報はリリース発表時現在のものです。









本件に関するお問合わせ先

青山商事株式会社 東京オフィス　広報部　濱野、高橋

〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ

TEL:03（5846）5656　 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp

関連リンク

商品ページ

https://tinyurl.com/4xtwvxsa