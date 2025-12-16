ワークウエアブランドとして世界的人気の「Dickies®（ディッキーズ）」とコラボ企画着こなしの幅を広げる、温かみのあるウールライク素材が初登場！











昨今、ビジネスシーンにおいてもカジュアルスタイルが定着してきています。当社は2024年10月にワークウエアブランドとして世界的に人気を集める「ディッキーズ」に初めて別注し、ビジネスでも着回しのしやすいワークパンツの取り扱いを開始しました。発売後、その耐久性の高さと、ディッキーズの要素を取り入れながらもスタイリッシュなシルエットを実現したことが反響を呼び、一部店舗では品切れになるなど、多くのお客様からご支持をいただいています。ディッキーズパンツを目的にご来店されるお客様も増加する中で、「温かみのある秋冬仕様が欲しい」「ビジネスでも使いやすい素材が欲しい」といった声があがっています。そこで今回は、ウールライク素材と、季節に合わせた温かみのあるカラーを採用したパンツを企画しました。本企画はディッキーズの代表作でもあるOriginal874®ワークパンツのデザインをベースに、ビジネスにふさわしいシルエットへアップデートしたワークパンツです。太いベルトループやブランドロゴ入りのポケット袋地などディッキーズらしさを残しながらも、ウールのような素材感でジャケットとも合わせやすく、適度なゆとりがあるテーパードシルエットにしているためビジネスシーンでも着用できます。カラーはブラック・チャコールグレー・ブラウンの3色で、履き心地だけでなく見た目も温かみのあるアイテムとなっています。【商品概要】商品 ディッキーズ別注パンツ素材 ポリエステル100％カラー ブラック、チャコールグレー、ブラウンサイズ M〜3L（計4サイズ）販売価格 税込8,690円販売店舗 洋服の青山 主要230店舗、洋服の青山オンラインストア※記載情報はリリース発表時現在のものです。