ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖNCAR¡ßAWARE ½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È ¥ê¥µ¡¼¥Á¥Õ¥§¥í¡¼¥·¥Ã¥×¡×»ÏÆ°
¸¦µæ¼Ô¡¦¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼Åù¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢12·î12Æü¤è¤ê¸øÊç³«»Ï
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¹Êó»öÌ³¶É ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥é¥Ã¥×¥¸¥ã¥Ñ¥óÆâ¡Ë
Ã´Åö¡§Ì¾¼è¡¦ÅÏÊÕ¡¦À±Àî
TEL¡§03-4570-2273¡ÊÊ¿Æü10:00¡Á18:00¡Ë
FAX¡§03-4580-9127¡¡
E-mail¡§ncar@prap.co.jp
¥Õ¥é¥ó¥¹ : Agence Dezarts
E-mail¡§agence@dezarts.fr
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://ncar.artmuseums.go.jp/
¡¡¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÎ¬¾Î¡§NCAR¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¡§ÊÒ²¬¿¿¼Â¡Ë¤ÈAWARE: Archives of Women Artists, Research and Exhibitions¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§¥«¥ß¡¼¥æ¡¦¥â¥ê¥Î¡½¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖNCAR¡ßAWARE ½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È ¥ê¥µ¡¼¥Á¥Õ¥§¥í¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëµï½»¤Þ¤¿¤ÏÂÚºß¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¡¦¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼Åù¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸¦µæ²ÝÂê1·ï¤¢¤¿¤ê¾å¸Â5,000¥æ¡¼¥í¤Î¸¦µæÈñ¤ò»Ùµë¤·¤Þ¤¹¡£Âè£±²óÌÜ¤È¤Ê¤ë2026Ç¯ÅÙÊ¬¤Î¸øÊç´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡AWARE¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ùÀÓ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Èþ½Ñ»Ë¤ò¤è¤ê¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤Ê»ëÅÀ¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÈó±ÄÍøÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥Ý¥ó¥Ô¥É¥¥¡¼¹ñÎ©·Ý½ÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°ìÉôÌç¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥§¥í¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÂÐ¾ÝÊ¬Ìî¤Ï¡¢»ë³Ð·Ý½ÑÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë½ê±ï¤òÍ¤¹¤ë½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê¼«¿È¤ÎÀÇ§¼±¤¬½÷ÀËô¤Ï¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¡£ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¸¦µæÀ®²Ì¡Ê¸¦µæÏÀÊ¸¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢NCAR¤ª¤è¤ÓAWAREÁÐÊý¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÎÂò·ï¿ô¤ÏÇ¯´ÖºÇÂç2·ï¡¢¥Õ¥§¥í¡¼¥·¥Ã¥×´ü´Ö¤Ï¸¶Â§1Ç¯´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆNCAR¤ÈAWARE¤Ï¡¢½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¸¦µæ¤ò³èÀ²½¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¸¦µæ´ðÈ×¤Î·ÁÀ®¤ÈÊ¸²½ÅªÂ¿ÍÍÀ¤Î¿ä¿Ê¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
³µÍ×
• »ö¶ÈÌ¾¡§NCAR¡ßAWARE ½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È ¥ê¥µ¡¼¥Á¥Õ¥§¥í¡¼¥·¥Ã¥×
• ¸øÊç´ü´Ö¡Ê2026Ç¯ÅÙ¡Ë¡§2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
• ¸¦µæ´ü´Ö¡Ê2026Ç¯ÅÙ¡Ë¡§2026Ç¯4·î¡Á2027Ç¯3·î
• ÂÐ¾Ý¡§¸¦µæ´ü´ÖÃæ¤ËÆüËÜ¤Ëµï½»¤Þ¤¿¤ÏÂÚºß¤¹¤ë¸¦µæ¼Ô¡¦¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼Åù
• ÂÐ¾ÝÊ¬Ìî¡§»ë³Ð·Ý½ÑÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë½ê±ï¤òÍ¤¹¤ë½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ
• ºÎÂò¿ô¡§Ç¯´ÖºÇÂç2·ï
• ¸¦µæÈñ¡§1·ï¤¢¤¿¤ê¾å¸Â5,000¥æ¡¼¥í¡Ê5,000¥æ¡¼¥íÁêÅö¤ÎÆüËÜ±ß³Û¡Ë
• À®²Ì¤Î¸ø³«¡§NCAR¤ª¤è¤ÓAWARE¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«
• ¼çºÅ¡§¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¡¢AWARE: Archives of Women Artists, Research and Exhibitions
• ¶¨»¿¡§¥¥ã¥·¡¼¾¾°æ¡¢ ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂÚºß¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö¥á¥¾¥ó¡¦¥³¥Á¥ß¡×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ú¥ë¡¦¥¢¥ë¥É¥¥¥¢¡¦¥¢¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥é´ð¶â
¢¨Êç½¸¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§
https://ncar.artmuseums.go.jp/events/globalnetworking/post2025-2913.html
¢¡¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊNCAR¡Ë¤Î»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Êhttps://ncar.artmuseums.go.jp/¡Ë
NCAR¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥È¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë¡¢¿¼¤á¤ë¡¢³È¤²¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¼ý½¸¤È¹ñÆâ³°¤Ø¤ÎÈ¯¿®¡¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¡¢¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¹½ÃÛ¡¢¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î³È½¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÎÈþ½Ñ´Û³èÆ°Á´ÂÎ¤Î½¼¼Â¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡AWARE¡ÊArchives of Women Artists, Research & Exhibitions¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Êhttps://awarewomenartists.com/aware_japan/¡Ë
AWARE ¤Ï¡¢16 À¤µª¤«¤é 21 À¤µª¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿½÷À¤ª¤è¤Ó¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤ò¼ý½¸¤·¡¢¹¤¯¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ä¡¢¸½ºß 1,400 ËÜ°Ê¾å¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅÁµÅª¥Æ¥¥¹¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢·î´ÖÌó 8 Ëü¿Í¤¬Ë¬Ìä¤¹¤ë»°¸À¸ì¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì¡Ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÁÏºî³èÆ°¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ÖNCAR¡ßAWARE ½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È ¥ê¥µ¡¼¥Á¥Õ¥§¥í¡¼¥·¥Ã¥×¡×»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
¹ñÎ©¥¢¡¼¥È¥ê¥µ¡¼¥Á¥»¥ó¥¿¡¼¹ñºÝÈ¯¿®¡¦Ï¢·È¥°¥ë¡¼¥×
E-mail¡§fellowship@artmuseums.go.jp
¡ãNCAR¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä
https://ncar.artmuseums.go.jp/
¡ãAWARE¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡ä
https://awarewomenartists.com/aware_japan/
