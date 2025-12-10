こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ChatGPTもGrokも試せるAIツール ジェンスパーク（Genspark）最新機能紹介（無料オンラインセミナー）
2026年1月4日（日）20〜21時 WACA主催【Genspark NOW】第5回
MainFunc社が開発し、2024年6月にリリースされたAI検索エンジン「Genspark」は、テキストや画像、スライド、動画を生成するだけでなく魅力的な動画を編集したり、議事録を作成したりできるツールです。
次々に機能が追加されており、ChatGPTやClaude、GrokなどさまざまなAIツールを試せるのも魅力。公式アンバサダーがどんなふうに使いこなしているか紹介しますので、自分に合った使い方を見つけてください。
▼こんな方におすすめ
最新AIツールの動向や活用事例に関心がある
業務や学習に生成AIを積極的に取り入れたい
データ整理や分析を効率化したい
社内外のプレゼン、企画提案、レポート作成をワンランク上げたい
■参加要件
本セミナー申し込みに先だって、ウェブ解析士協会（WACA）会員登録が必要です（2026年3月31日までは無料）。以下のページで手続きをお願いします。
https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/
本セミナー申し込みに必要な会員番号の発行には10分ほどかかります。
メールで番号が届きましたら、改めてお申し込みください。
すでに正会員または法人会員の方は登録手続きは不要です。
会員制度の詳細については公式サイトで併せてご確認ください。
https://www.waca.or.jp/news/91213/
■司会進行
小室良祐（こむろ・りょうすけ）氏
Gensparkインダストリーアンバサダー事務局代表
合同会社SHORT STOP代表
「夢を叶えるためのAI活用」をテーマに、セミナーやイベントを通してAIノウハウや可能性を広める「AI Dreamers Production（ADP）」の代表も務める。テレビ局での14年間のキャリアを経て2024年9月に独立。
ADPは2023年2月設立以来、「AIで、面白きことも無き世を面白く」をビジョンに掲げ、100回以上のAIセミナーを開催。延べ1.5万人以上が参加した。
2025年4月からはGensparkと提携し、日本での「Gensparkインダストリーアンバサダープログラム」を担い、事務局を運営。Gensparkの魅力やユースケースの発信、セミナー登壇や導入支援も行う。
上津原研介（うえつはら・けんすけ）氏
Gensparkインダストリーアンバサダー事務局副代表
three.T合同会社代表。大手機械メーカー「アマダ」で12年勤務した後、転職で中期的な挫折を経験したものの現在は8社で「複業」を展開。凡人会社員から転身を実現した。
企業の「No.3代行」事業で経営者のスキマを作ることを専門とし、毎朝6時から「カッコいい大人のつくり方」を発信するビジネスポリバレント。 「やるかめっちゃやるか」をモットーに、AI×ビジネスの領域で革新的な挑戦を続けている。
ファシリテーター
積高之（せき・たかゆき）
一般社団法人ウェブ解析士協会 理事・事業推進部長
チーフSNSマネージャー、上級ウェブ解析士
京都積事務所代表
京都華頂大学准教授
株式会社エボラ二CMO
広告・ブランディングの職務を経験後、コンサルタントとして独立。大手子供服SPA、酒販小売業チェーン、保険代理店などの顧問・コンサルタントを歴任。地方自治体・商工会議所などの講演多数。
【著書】
『ウェブ解析士協会公式テキスト2025』
『SNSマネージャー公式テキスト2024』
【受賞】
・2021年ウェブ解析士アワード
・Best of the Best 2021受賞
■主催
一般社団法人ウェブ解析士協会
本件に関するお問合わせ先
一般社団法人 ウェブ解析士協会
Email:seminar@waca.or.jp
関連リンク
セミナー詳細・申し込み
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/193434
WACA会員新規登録
https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/
Genspark
https://www.genspark.ai/
