ChatGPTもGrokも試せるAIツール　ジェンスパーク（Genspark）最新機能紹介（無料オンラインセミナー）











2026年1月4日（日）20〜21時 WACA主催【Genspark NOW】第5回MainFunc社が開発し、2024年6月にリリースされたAI検索エンジン「Genspark」は、テキストや画像、スライド、動画を生成するだけでなく魅力的な動画を編集したり、議事録を作成したりできるツールです。次々に機能が追加されており、ChatGPTやClaude、GrokなどさまざまなAIツールを試せるのも魅力。公式アンバサダーがどんなふうに使いこなしているか紹介しますので、自分に合った使い方を見つけてください。▼こんな方におすすめ最新AIツールの動向や活用事例に関心がある業務や学習に生成AIを積極的に取り入れたいデータ整理や分析を効率化したい社内外のプレゼン、企画提案、レポート作成をワンランク上げたいhttps://digitalpr.jp/table_img/2934/124272/124272_web_1.png■参加要件本セミナー申し込みに先だって、ウェブ解析士協会（WACA）会員登録が必要です（2026年3月31日までは無料）。以下のページで手続きをお願いします。https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/本セミナー申し込みに必要な会員番号の発行には10分ほどかかります。メールで番号が届きましたら、改めてお申し込みください。すでに正会員または法人会員の方は登録手続きは不要です。会員制度の詳細については公式サイトで併せてご確認ください。https://www.waca.or.jp/news/91213/■司会進行小室良祐（こむろ・りょうすけ）氏Gensparkインダストリーアンバサダー事務局代表合同会社SHORT STOP代表「夢を叶えるためのAI活用」をテーマに、セミナーやイベントを通してAIノウハウや可能性を広める「AI Dreamers Production（ADP）」の代表も務める。テレビ局での14年間のキャリアを経て2024年9月に独立。ADPは2023年2月設立以来、「AIで、面白きことも無き世を面白く」をビジョンに掲げ、100回以上のAIセミナーを開催。延べ1.5万人以上が参加した。2025年4月からはGensparkと提携し、日本での「Gensparkインダストリーアンバサダープログラム」を担い、事務局を運営。Gensparkの魅力やユースケースの発信、セミナー登壇や導入支援も行う。上津原研介（うえつはら・けんすけ）氏Gensparkインダストリーアンバサダー事務局副代表three.T合同会社代表。大手機械メーカー「アマダ」で12年勤務した後、転職で中期的な挫折を経験したものの現在は8社で「複業」を展開。凡人会社員から転身を実現した。企業の「No.3代行」事業で経営者のスキマを作ることを専門とし、毎朝6時から「カッコいい大人のつくり方」を発信するビジネスポリバレント。 「やるかめっちゃやるか」をモットーに、AI×ビジネスの領域で革新的な挑戦を続けている。ファシリテーター積高之（せき・たかゆき）一般社団法人ウェブ解析士協会 理事・事業推進部長チーフSNSマネージャー、上級ウェブ解析士京都積事務所代表京都華頂大学准教授株式会社エボラ二CMO広告・ブランディングの職務を経験後、コンサルタントとして独立。大手子供服SPA、酒販小売業チェーン、保険代理店などの顧問・コンサルタントを歴任。地方自治体・商工会議所などの講演多数。【著書】『ウェブ解析士協会公式テキスト2025』『SNSマネージャー公式テキスト2024』【受賞】・2021年ウェブ解析士アワード・Best of the Best 2021受賞■主催一般社団法人ウェブ解析士協会

ウェブマーケティングの知識・スキルを習得するための基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な能力や知識を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析士協会は、スキルアップの機会として各種セミナーを企画・開催しています。

