株式会社カイタックインターナショナルが運営する京都発祥のブランド、GRANDMA MAMA DAUGHTER(グランマ ママ ドーター)吉祥寺店が2025年12月13日(土)にリニューアルオープンします。オープン記念としてサブレとトートバッグをプレゼント！





ビジュアルイメージ









■店舗情報■

店舗名 ：GRANDMA MAMA DAUGHTER 吉祥寺店

所在地 ：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-33-5 平井ビル1F

TEL ：0422-27-1475

営業時間：11:00～19:00

定休日 ：火曜日(祝日の場合、翌水曜日休業)

【リニューアルオープン日：2025年12月13日(土曜日)】





ブランド設立から15周年を迎え、2026年春夏シーズンより幅広い世代に愛される“デニムアイテム”を主役とした、新たなコレクションへ生まれ変わります。

それに先駆け、GRANDMA MAMA DAUGHTER吉祥寺がリニューアルオープン。

新しい空間でのショッピングをぜひお楽しみください。





店舗外観イメージ





オープンを記念して商品をお買い上げいただいたお客様に吉祥寺で人気のパン屋、ダンディゾンさんの「馬九いくサブレ」と“GRANDMA MAMA DAUGHTER吉祥寺オリジナルトートバッグ”をプレゼントします。(どちらも数量限定)

トートバッグは、普段使いもできる、シンプルなブランド名入りのデザインです。





馬九いくサブレ









■GRANDMA MAMA DAUGHTERとは■

2010年から始まった京都発祥のブランドでカイタックインターナショナルが運営しています。カイタックインターナショナルはL.A.発デニムブランド「YANUK」や素材感・手づくりの味わいを大切にしたカジュアルブランド「パラスパレス」も運営しています。





～コンセプト～

母、娘、祖母と世代を超えて愛することができる洋服たち。

その想いを込めて、「GRANDMA MAMA DAUGHTER」は生まれました。

日々変わり続ける世の中で、時代と共に移りゆくひとの内面を輝かせる。

そんな存在でありたい、と願います。





▼Instagram account

@grandmamamadaughter_official

https://www.instagram.com/grandmamamadaughter_official/





▼ONLINE STORE

https://www.grandmama-and-kato.com/









■カイタックインターナショナル会社概要■

カイタックインターナショナルはデニムを中心とした、上質なファッションライフスタイルを提案する会社です。

日本・アメリカ・中国に自社工場を保有するグローバルな生産背景を基軸に、プレミアムデニムの自社開発を行っています。





代表： 代表取締役社長 赤木 政一

URL ： https://www.caitacinternational.jp/corporate