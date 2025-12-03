ストラク株式会社（所在地：神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町2-7、代表：渡辺大河）は、「京都利休の生わらび餅」を全国複数会場で催事販売いたします。

「京都利休の生わらび餅」の特長

「京都利休の生わらび餅」は、厳選したわらび粉を使用し、熟練した職人の技で丁寧に練り上げられた逸品です。その最大の特徴は、驚くほど滑らかな舌触りと、口に入れた瞬間から感じる「とろける」ような食感にあります。この独特の食感は、わらび粉の特徴と製造過程に秘密があります。食感を決めるのは練り加減です。これは職人の経験と技が光る重要な工程です。練り不足だと固くなってしまい、逆に練りすぎると弾力を失ってしまいます。この絶妙なバランスを見極めるには、長年の経験と繊細な感覚が必要不可欠です。弊社では、熟練の職人たちが幾度もの試行錯誤と改良を重ね、理想的な練り加減を追求してきました。その結果、本物の「生わらび餅」が持つべき、なめらかでとろけるような食感を完璧に再現した「とろ～り生わらび餅」を完成させることができました。この独特の食感は、口に入れた瞬間から舌の上でゆっくりと溶けていく、まさに至福の味わいを生み出しています。

催事出店スケジュール

【11月開催】11/26～12/9 マルイ海老名店 1F催事場【12月開催】12/1～12/18 エキュート立川 ヒトトキ（東京都立川駅構内）12/2～10 イオンモール堺北花田12/3～5 スーパーセンターオークワパームシティ和歌山店（和歌山市中野31-1）12/5 スーパーなかはら（徳島県徳島市丈六町新居田30-1）12/5, 6 フジ新居浜店（〒792-0802 愛媛県新居浜市新須賀町２丁目１０－７）12/6, 7 エブリイ津高店（岡山県岡山市北区横井上８３－３）12/6 ルコシティホール今里（大阪市東成区大今里西2丁目3-7）12/9～11 ミスターマックス岡山西店（岡山県岡山市北区久米３１０－１）12/9～13 ミスターマックス土井（福岡県福岡市東区青葉7丁目61-1イーストコート青葉内）12/10～13 パビリオンシティ田辺店（和歌山県田辺市稲成町新江原3165）12/10～14 イオンスタイル赤羽店（東京都北区神谷3-12-1）12/11 新宿野村ビル 1階西側ロビースペース（〒163-0501 東京都新宿区西新宿 1-26-2）12/12 KOBE HARBORLAND SMILEMARCHE（ハーバーランド観覧車側）12/15～19 ゆめマート門司（福岡県北九州市門司区柳町2-5-5）12/15 コープえひめ山根店（〒792-0831 愛媛県新居浜市西連寺町２丁目６－３０）12/17～20 オーストリート紀の川井阪店（和歌山県紀の川市下井阪597番地）12/17～22 マルイ 川崎溝口12/17～25 中野マルイ（東京都中野区中野3-34-28）12/20, 21 豊田ラッツ（愛知県豊田市東新町6-17-1）12/21 鳴門ショアマルシェ（ウチノ海総合公園、徳島県鳴門市鳴門町高島北679）12/21 地元の餅つき大会（岡山市中区江並）12/21 上田市役所マルシェ（長野県上田市大手一丁目11番16号）12/21 クリスマスマーケット（八ヶ岳農業大学校）12/24 スーパーなかはら（徳島県徳島市丈六町新居田30-1）12/26～27 オークワ粉川店（和歌山県紀の川市粉河762）12/26～29 相相模大野ステーションスクエア A館3F 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-8-112/27 豊田スタジアム 愛知県豊田市千石町7-212/27 彩りマルシェ エコール御代田 (〒389-0207 長野県北佐久郡御代田町大字馬瀬口1901-1)12/27～28 道の駅 みまの里 徳島県美馬市美馬町字願勝寺7212/27～30 イオンモール新居浜 〒792-0007 愛媛県新居浜市前田町８－８12/31 スーパーなかはら 徳島県徳島市丈六町新居田30-1【そのほか】毎週木曜日 駅前チリン 静岡県富士宮市中央町７－１５常時販売 美容室 チュエベルパーチ 宇治槇島町本屋敷25ー31/3, 4 道の駅 みまの里 徳島県美馬市美馬町字願勝寺722/20 シンデレラフィット マルシェ ひとやね (岡山古新田1391-1) 10:00～16:00

会社概要

会社名：ストラク株式会社URL：https://struc.co.jp/所在地：神奈川県横浜市神奈川区斎藤分町2‐7菓匠 六雁：https://rokugan.jp/京都利休の生わらび餅：https://kyoto-rikyu.jp/国際和菓子協会：https://international-wagashi.jp/お問い合わせ：unei@struc.co.jp