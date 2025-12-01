数量限定商品「紅乙女Spirits セサミフレーバー」再販のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335771&id=bodyimage1】
ごま焼酎の製造販売を手掛けている株式会社紅乙女酒造（本社 : 福岡県久留米市 取締役社長 : 鈴木利明）は、2023年11月に販売いたしました、スピリッツ製品「紅乙女Spirits セサミフレーバー」を、お客様のご要望にお応えして再販することとなりました。
スピリッツの製造にチャレンジする中で誕生したプロトタイプの限定品ですので、数に限りがございます。
＜商品概要＞
品目：スピリッツ
商品名： 紅乙女 Spirits セサミフレーバー
アルコール分：45度
内容量：500ml
原材料名： 単式蒸留焼酎（国内製造）、ごま
JAN コード：4985159950252
入数：6本
小売価格：1,800円（税抜）
470本限定
＜商品特徴＞
紅乙女 Spirits セサミフレーバーは、スピリッツの製造にチャレンジする中で誕生したプロトタイプの限定品。アーモンドやナッツのような香ばしい香りにごまの余韻が面白い、ユニークなスピリッツです。
蔵元おすすめの飲み方は、ごまの香りと相性がバツグンに良いコーヒー割り、さらにミルクやシロップ、梅干し入りのお湯割り、炭酸割りなど、様々なアレンジでお楽しみください。
【会社概要】
会社名 : 株式会社紅乙女酒造
代表者 : 取締役社長 鈴木 利明（すずき としあき）
所在地 : 福岡県久留米市田主丸町益生田214番地2
URL : https://beniotome.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社紅乙女酒造
TEL : 0943-72-3939
FAX : 0943-73-0187
E-Mail : minou@beniotome.co.jp/
配信元企業：株式会社紅乙女酒造
ごま焼酎の製造販売を手掛けている株式会社紅乙女酒造（本社 : 福岡県久留米市 取締役社長 : 鈴木利明）は、2023年11月に販売いたしました、スピリッツ製品「紅乙女Spirits セサミフレーバー」を、お客様のご要望にお応えして再販することとなりました。
スピリッツの製造にチャレンジする中で誕生したプロトタイプの限定品ですので、数に限りがございます。
＜商品概要＞
品目：スピリッツ
商品名： 紅乙女 Spirits セサミフレーバー
アルコール分：45度
内容量：500ml
原材料名： 単式蒸留焼酎（国内製造）、ごま
JAN コード：4985159950252
入数：6本
小売価格：1,800円（税抜）
470本限定
＜商品特徴＞
紅乙女 Spirits セサミフレーバーは、スピリッツの製造にチャレンジする中で誕生したプロトタイプの限定品。アーモンドやナッツのような香ばしい香りにごまの余韻が面白い、ユニークなスピリッツです。
蔵元おすすめの飲み方は、ごまの香りと相性がバツグンに良いコーヒー割り、さらにミルクやシロップ、梅干し入りのお湯割り、炭酸割りなど、様々なアレンジでお楽しみください。
【会社概要】
会社名 : 株式会社紅乙女酒造
代表者 : 取締役社長 鈴木 利明（すずき としあき）
所在地 : 福岡県久留米市田主丸町益生田214番地2
URL : https://beniotome.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社紅乙女酒造
TEL : 0943-72-3939
FAX : 0943-73-0187
E-Mail : minou@beniotome.co.jp/
配信元企業：株式会社紅乙女酒造
プレスリリース詳細へ