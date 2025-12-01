民間防衛シェルターの世界市場2025年、グローバル市場規模（独立型シェルター、内部型シェルター）・分析レポートを発表
2025年12月１日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「民間防衛シェルターの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、民間防衛シェルターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の民間防衛シェルター市場は2024年に約4億21百万米ドル規模と評価され、2031年には約6億16百万米ドルに達する見通しであり、年平均成長率は5.7％となります。本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策適応が市場競争構造、地域経済、サプライチェーンの安定性へ与える影響を包括的に分析しています。民間防衛シェルターは、戦争災害、自然災害、人為的事故などの発生時に住民を退避させ安全を確保するために政府や軍が指定する施設であり、生活支援設備も備えて災害時の生存環境を確保する重要な社会インフラです。
________________________________________
調査の特徴
本レポートは、メーカー別、地域・国別、タイプ別、用途別の詳細分析に加えて、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均価格を体系的に予測しています。市場の需要構造、供給トレンド、競争環境の変化、政策の影響を多角的に整理し、民間防衛シェルター需要が変動する背景を明らかにしています。さらに、代表的企業の事例や2025年の市場シェア推計を掲載することで、市場動向を理解するための実践的な視点を提供しています。
________________________________________
調査目的
本レポートの目的は、世界および主要国における民間防衛シェルター市場の機会規模を明確化するとともに、市場の成長可能性を評価することにあります。さらに、製品タイプ別・用途別に将来需要を予測し、企業が戦略立案や市場参入計画を策定するための重要情報を提供しています。また、競争環境に影響を与える要因を分析し、将来の市場動向を展望することも目的としています。
________________________________________
主要企業の分析
本レポートでは、Artemis Protection、Verona Shelters Group、Atmas、BetonEnergo、Bünkl、Karanttia、Nordic Shelter、Rockplan、Temet などが世界の主要企業として取り上げられています。各社の企業概要、製品ラインナップ、価格帯、販売数量、収益、地域展開、技術開発状況などを詳細に比較し、それぞれの競争優位性や市場プレゼンスが明確化されています。
________________________________________
市場セグメント
民間防衛シェルターは、「独立型シェルター」と「内部シェルター」の2つに分類されます。独立型シェルターは、屋外に独立した構造物として設置され、大規模災害や軍事的脅威に対して高い保護性能を発揮します。一方で内部シェルターは、既存建物内部に設置され、都市部の住居や公共施設での運用に適しています。
用途別では、「戦争災害対策」「自然災害対策」「その他の緊急避難用途」に分類され、特に地政学リスクの高まりや気候変動による災害増加を背景に需要が拡大しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカが対象となっています。北米と欧州は防災意識の高さと政府による基準整備が進んでおり、安定成長が続いています。アジア太平洋地域は人口密度の高さに加え、自然災害の多発が市場成長を後押ししています。中国、日本、韓国などでは防災設備の整備が進み、市場拡大が顕著です。中東・アフリカおよび南米はインフラ整備の遅れがあるものの、治安問題や災害リスクを背景として需要が拡大しつつあります。
