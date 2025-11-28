¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÃÄÂÎ¡ÖGDSO¡×¤Ë²ÃÌÁ
¥¿¥¤¥ä¥Ç¡¼¥¿¤ÎÉ¸½à²½¤È¶¦Í¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½
TOYO TIRE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§À¶¿åÎ´»Ë¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤ª¤è¤Ó¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÉ¸½à²½¤È¶¦Í¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡ÖGDSO¡ÊGlobal Data Service Organization for Tyres and Automotive Components¡Ë¡×¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¤Ï¥¿¥¤¥ä¤Î¸ÄÂÎ¼±ÊÌ´ÉÍý¤ä¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¶È³¦É¸½à²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏGDSO¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëRFID¢¨1µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥¿¥¤¥ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ°È÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Î¾ðÊó´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤È¿®ÍêÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡ËRadio Frequency Identification¤ÎÎ¬¡£ÅÅÇÈ¤òÍÑ¤¤¤¿ÌµÀþÄÌ¿®µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¿¥°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÆÉ¤ß½ñ¤¤¹¤ëµ»½Ñ
RFID¤ÏÌµÀþÄÌ¿®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈóÀÜ¿¨¤Ç¸ÄÂÎ¼±ÊÌ¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤äºß¸Ë´ÉÍý¤Ê¤É¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Çºî¶È¸úÎ¨¤ä°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë¾ðÊó´ÉÍý¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¥ê¥È¥ì¥Ã¥É¢¨2¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡ËËàÌ×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ä¤Î´ðÁÃÉôÊ¬¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ï©ÌÌ¤ÈÀÜ¤¹¤ë¥È¥ì¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤Ë¿·¤·¤¤¥´¥à¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÇºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È
TOYO TIRE¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥¿¥¤¥ä¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âRFID¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
TOYO TIRE³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
¡¡¢©664-0847 Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»ÔÆ£¥ÎÌÚ2-2-13
¡¡ TEL¡§ 072-789-9110
¡¡ FAX¡§ 072-773-3272
TOYO TIRE³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§À¶¿åÎ´»Ë¡Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¤ª¤è¤Ó¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤ÎÉ¸½à²½¤È¶¦Í¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡ÖGDSO¡ÊGlobal Data Service Organization for Tyres and Automotive Components¡Ë¡×¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅö¼Ò¤Ï¥¿¥¤¥ä¤Î¸ÄÂÎ¼±ÊÌ´ÉÍý¤ä¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¶È³¦É¸½à²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏGDSO¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëRFID¢¨1µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë»²²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥¿¥¤¥ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ÎÀ°È÷¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Î¾ðÊó´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¤È¿®ÍêÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡ËRadio Frequency Identification¤ÎÎ¬¡£ÅÅÇÈ¤òÍÑ¤¤¤¿ÌµÀþÄÌ¿®µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¿¥°¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÆÉ¤ß½ñ¤¤¹¤ëµ»½Ñ
RFID¤ÏÌµÀþÄÌ¿®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈóÀÜ¿¨¤Ç¸ÄÂÎ¼±ÊÌ¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤äºß¸Ë´ÉÍý¤Ê¤É¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Çºî¶È¸úÎ¨¤ä°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢¥¿¥¤¥ä¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë¾ðÊó´ÉÍý¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¥ê¥È¥ì¥Ã¥É¢¨2¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡ËËàÌ×¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ä¤Î´ðÁÃÉôÊ¬¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ï©ÌÌ¤ÈÀÜ¤¹¤ë¥È¥ì¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤Ë¿·¤·¤¤¥´¥à¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÇºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È
TOYO TIRE¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¥¿¥¤¥ä¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âRFID¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¡¡¾å
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
TOYO TIRE³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
¡¡¢©664-0847 Ê¼¸Ë¸©°ËÃ°»ÔÆ£¥ÎÌÚ2-2-13
¡¡ TEL¡§ 072-789-9110
¡¡ FAX¡§ 072-773-3272