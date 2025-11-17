非接触型レーザードップラ振動計の世界市場2025年、グローバル市場規模（単一ポイント型振動計、スキャニング型振動計）・分析レポートを発表
2025年11月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「非接触型レーザードップラ振動計の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、非接触型レーザードップラ振動計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートによると、世界の非接触型レーザードップラ振動計市場は2024年に2340万米ドルの規模で評価され、2031年には3030万米ドルに達する見通しです。予測期間中の年平均成長率は3.8%とされています。市場の拡大は、精密計測技術の高度化、研究・製造分野での非接触測定需要の高まり、ならびに自動車・航空宇宙・医療分野における品質評価技術の進展によって支えられています。本報告では、米国の関税政策や各国の政策変動が市場競争構造やサプライチェーンの安定性に与える影響も検討しています。
________________________________________
製品概要と技術的特徴
非接触型レーザードップラ振動計は、レーザー光を対象物に照射し、反射光のドップラー効果による周波数変化を解析することで、物体表面の振動速度を高精度で測定する装置です。対象に直接触れることなくリアルタイムでデータを取得できるため、複雑な形状や高温・高圧環境下の構造物にも適用可能です。
この技術は、機械工学、航空宇宙、自動車製造、音響分析、材料評価など、広範な分野で利用されています。特に、構造物の共振特性や疲労評価、音響振動の可視化において重要な役割を果たしています。また、センサー設置が困難な試験対象にも対応できることから、非破壊検査装置としての需要が増加しています。
________________________________________
市場分析の範囲と方法
本レポートでは、世界および主要地域別に市場規模、販売量、価格、メーカー別シェアを詳細に分析しています。定量分析では、2020年から2031年にかけての消費額、出荷台数、平均販売価格を算出し、定性分析では需要動向、技術革新、競争環境、政策要因などを評価しています。さらに、2025年の主要企業における市場シェア推計や代表的製品事例を示し、競合状況を明確にしています。
________________________________________
市場の主要指標
分析対象期間である2020年から2031年の間において、市場は緩やかではあるものの安定した成長が見込まれています。特に、研究機関や大学を中心とした科学研究分野での需要拡大が顕著です。さらに、自動車や航空宇宙分野では、軽量化と静粛性を追求する設計評価において振動解析装置の重要性が増しています。
一方で、装置コストの高さや熟練オペレーターの不足が成長の制約要因とされています。しかし、高精度化とシステム統合化の進展により、操作性とコスト効率の改善が進みつつあります。
________________________________________
調査の目的
本レポートの主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国における市場規模を定量的に明示すること。
2. 非接触型レーザードップラ振動計市場の成長可能性を評価すること。
3. 用途・製品タイプ別に将来の成長トレンドを予測すること。
4. 市場競争の要因を分析し、企業戦略策定に資する情報を提供すること。
これらの分析結果は、企業や研究機関が設備投資や新規参入を検討する上での基礎資料として活用できます。
