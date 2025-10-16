レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本塩化カルシウム市場は、産業用融雪剤、化学処理、建設用途を牽引役として堅調な成長を遂げ、2033年までに1,394,134トンに急増すると予測される
日本塩化カルシウム市場は2024年に総量922,829トンに達し、2033年までに1,394,134トンに成長すると予測されている。2025年から2033年までの年間平均成長率（CAGR）は4.69%となる見込みである。塩化カルシウム（CaCl?）はカルシウムと塩素のイオン化合物であり、常温では固体で水に極めて溶けやすい。天然の塩水井戸や海水から、特に気候条件が良好な時期に採取可能であり、多様な産業・商業用途に利用されている。
食品業界の需要の増加により市場の成長が促進されます
日本塩化カルシウム市場は堅固を維持し、保存性を延長することによって缶詰にされた果物と野菜の食糧防腐剤として重要な役割を、特に担います。 食品の酸性度を制御するためのその使用は、漬物や飲料などの製品に不可欠である風味の安定性を維持するのに役立ちます。 さらに、それはチーズ、豆腐およびある特定の焼かれた商品のような項目の質そして一貫性を改善する。 日本における既製食品やパッケージ食品に対する消費者の嗜好の高まりは、塩化カルシウムの需要を牽引しており、予測期間中のこの市場の拡大を支
腐食性の性質は挑戦を提示します
利点にもかかわらず、日本塩化カルシウム市場の腐食性の特性は市場のための重要な挑戦を示す。 金属、自動車、パイプ、および貯蔵容器を腐食させる可能性があり、製造業者および販売業者は耐腐食性材料に投資することを余儀なくされ、それによ また、水や土壌の汚染の可能性からも環境への懸念が生じ、規制の厳格化や緩和措置の必要性が生じます。 安全上の注意は、接触時にヒトおよび動物への害を防止するために必要であり、さらにコストを増加させる。 その結果、塩化マグネシウムなどの腐食性の低い代替品がますます検討されており、市場の成長を抑制しています。
石油-ガス分野でのアプリケーションの拡大
石油-ガス産業は、日本における塩化カルシウムの重要な成長機会を表しています。 鋭い液体で密度を高め、坑井の圧力を維持することを、そして完了の液体で生産の前に鋭い泥を洗い流すことを使用します。 セメントで接合する操作の間に、塩化カルシウムは設定の時間を加速し、耐圧強度を高めます。 さらに、それはパイプラインを妨げることができる水和物の形成を防ぐ天燃ガスの脱水の重大な役割を担います。 これらの用途は、日本の石油-ガス部門における塩化カルシウムの需要を煽っています。
主要企業のリスト：
● Tokuyama
● Fuji Kasei
● Weifang Taize Chemical Industry Co. Ltd
● Ward Chemical, Inc.
● Tiger Calcium Services Inc.
セグメンテーションの概要
タイプ別
● 液体
● 水和固体
● 無水固体
用途別
● 除氷
● 粉塵抑制および道路安定化
● 掘削液
● 建設
● 産業用処理
● その他
タイプ別市場区分
日本市場では、ハイドレートソリッドセグメントが最大のシェアを占めています。 水和させた固体は貯蔵の安定性、容易さ、および広まった産業適用が好まれた原因である。 食品分野では、缶詰の野菜の固化剤として機能し、建設中は土壌の安定化と水分制御に使用されます。 電解質補充などの医薬品用途は、さらに需要に貢献しています。 水和固体の汎用性と信頼性は、予測期間を通じてセグメントの成長を推進しています。
