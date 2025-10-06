レポートオーシャン株式会社プレスリリース :アンモニア市場は、産業用途の拡大、持続可能なエネルギー統合、肥料需要に牽引され、2033年までに1267億5000万米ドルに急増すると予測されている
アンモニア市場は2024年に845億6000万米ドルの規模に達し、2033年までに1267億5000万米ドルに達すると予測されている。2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）4.60％で拡大する見込みである。アンモニアは現代農業において依然として重要な化学物質であり、作物の生産性を支える窒素系肥料の主要成分として機能している。農業分野を超えて、アンモニアは自動車排出ガス制御用のアドブルー製造、医薬品、繊維、爆発物製造などの産業分野でますます応用が進んでいる。
市場拡大を加速させるドライバー
肥料と農業生産の需要の増加
世界の人口の増加により、食糧生産の必要性が高まり、それによって世界中の肥料消費が増加しています。 肥料は、作物の発育に不可欠な窒素、リン、カリウムなどの必須栄養素を提供します。 商業農業が世界的に牽引力を得るにつれて、アンモニア由来の窒素肥料は採用の増加を目の当たりにしています。 穀物や油糧種子などの作物の生産は、これらの作物が世界的な肥料需要のバックボーンを形成するため、アンモニア消費をさらに刺激します。 アンモニアは、尿素、硝酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、リン酸アンモニウムの生産に役立ちます-効率的な作物の成長、芝生のケア、および農業の維持をサポートする肥料。
市場が直面する課題
代替技術の出現
アンモニア市場は、進化する農業慣行や代替ソリューションからの課題に直面しています。 有機肥料と生物刺激剤は、環境的に持続可能な代替品として人気を集めており、合成アンモニアベースの肥料に匹敵する利点を提供しています。 これらの代替品がより入手しやすく、競争力のある価格になるにつれて、従来のアンモニア肥料への依存を減らすことができます。 環境に優しい農業慣行に対する嗜好の高まりは、予測期間にわたる市場の成長を抑制する可能性があることを表しています。
新たな機会
持続可能なアンモニア生産とグリーンへの取り組み
従来の化石燃料ベースのプロセスによるアンモニア生産は、世界のCO2排出量の約1.8％を占めています。 再生可能エネルギー源を動力源とする電気分解技術を含む、より環境に優しい生産方法を開発するための研究が進行中であり、炭素排出量を最小限に抑えたり排除したりすることができます。 さらに、環境負荷を低減するために、周囲の空気から直接アンモニアを抽出するなどの革新的なアプローチが模索されています。 これらの進歩は、2050年までに炭素排出量をネットゼロにするためのプッシュと相まって、アンモニアを持続可能なエネルギーソリューション、特にグリーン水素イニシアチブと組み合わせた重要なプレーヤーとして位置付けています。 業界の専門家は、水素が世紀半ばまでに世界のエネルギー要件の最大20％を供給し、低炭素用途におけるアンモニアの関連性をさらに高めることがで
製品ベースのインサイト
無水アンモニア優位性
2024年には、無水アンモニアセグメントが収益の面で市場をリードしました。 その高い窒素含有量（82％）と作物収量を高める能力は、農業、特に温暖な気候で特に価値があります。 無水アンモニアは、肥料以外にも、冷媒、溶媒、合成繊維製造、医薬品、金属抽出などの工業プロセスで利用されています。 アンモナルの支払能力がある特性は産業適用の多様性を支えるナイロンおよびレーヨンのような材料の製造を支える。
