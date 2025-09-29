こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
実践女子大学 渋谷キャンパスにZ世代に人気のセルフフォトブース「Photomatic」が登場！ピックハイブと産学連携。新しい撮影体験で学生生活の充実を
学校法人実践女子学園（東京都日野市、理事長 木島葉子、以下「実践女子学園」）は2025年9月19日(金)から、キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典）と産学連携を開始し、実践女子大学渋谷キャンパスに、Z世代に絶大な人気を誇る韓国発のセルフフォトブース「Photomatic」を設置しました。新しい撮影体験を通して、充実した学生生活を過ごしてもらうのが狙いです。
Photomaticでキャンパスでの日常を写真に
Photomaticのセルフフォトは、照明や空間にこだわり誰でもナチュラルかつハイクオリティーな撮影をお楽しみいただけます。学生の皆様をはじめ、キャンパスでのかけがえのない日常をPhotomaticで記録してみてください。
設置概要
【設置場所】実践女子大学 渋谷キャンパス 1階プラザ内
（〒150-8538 東京都渋谷区東1-1-49）
※学生、生徒を対象としたサービスとなります。一般の方は利用できません。
Photomaticとは
TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい
2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。
ホームページ https://www.photomatic.jp
Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/
TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan
X https://twitter.com/photomatic_jp
LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan
会社概要
社名：ピックハイブ株式会社
本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階
代表取締役：大迫 由典
事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営
フォトスタジオサービス事業の企画
HP：https://pichive.com/
▼本件に関する問い合わせ先
実践女子学園
経営企画部広報課
住所：東京都渋谷区東1-1-49
TEL：03-6450-6837
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/