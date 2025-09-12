¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎÍ³²¾ì½êÍÑ¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È»Ô¾ì¡§2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë17.9²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ø¡¢CAGR9.7¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¹âÀ®Ä¹»º¶È
À¤³¦¤ÎÍ³²¾ì½êÍÑ¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÌó7.8²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ËÃ£¤·¡¢2031Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë17.9²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½Â¬´ü´Ö¤Ç¤¢¤ë2023Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÏÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë9.7¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¶¯²½¤Î¼ûÍ×¡¢¸·³Ê²½¤¹¤ë¹ñºÝµ¬³Ê¡¢¤½¤·¤Æ´í¸±´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê²¹ÅÙÀ©¸æ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Í³²¾ì½êÍÑ¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ï¡¢ÇúÈ¯À¥¬¥¹¤ä²ÄÇ³ÀÊ´¿Ð¤È¤¤¤Ã¤¿´í¸±´Ä¶²¼¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À½Â¤¶È¡¢²½³Ø»º¶È¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢»º¶È¼«Æ°²½¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È¤ÎÍ»¹ç¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í³²¾ì½êÍÑ¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤ÎÌò³ä¤ÈÆÃÄ§
¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ò°ìÄê²¹ÅÙ¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿À©¸æµ¡´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎäµÑ¡¦²ÃÇ®ÁõÃÖ¤ä¶õÄ´ÀßÈ÷¤Î¼çÍ×¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£Í³²¾ì½êÍÑ¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÇúÈ¯¤ä²ÐºÒ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤´Ä¶²¼¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·øÏ´¤ÊÀß·×¡§ÂÑ¾×·âÀ¤äÂÑÉå¿©À¤ò¶¯²½¤·¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤âÄ¹´ü´Ö²ÔÆ¯²ÄÇ½¡£
°ÂÁ´Ç§¾Ú¤Î¼èÆÀ¡§ATEX¡¢IECEx¡¢UL¤Ê¤É¹ñºÝÅª¤ÊËÉÇúµ¬³Ê¤Ë½àµò¡£
ÁàºîÀ¤Î¹â¤µ¡§Ä´À°²ÄÇ½¤Ê¥Î¥Ö¤ä¼«Æ°²½ÂÐ±þµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¿×Â®¤ÊÁàºî¤ò¼Â¸½¡£
Å¬ÍÑÊ¬Ìî¤ÎÂ¿ÍÍÀ¡§ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹»ÜÀß¡¢²½³Ø¥×¥é¥ó¥È¡¢À½Â¤¸½¾ì¡¢¿©ÉÊ²Ã¹©¹©¾ì¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯»ÈÍÑ¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²¹ÅÙÀ©¸æ¤È°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÅÀ¤¬»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹Í×°ø
1. »º¶È°ÂÁ´µ¬À©¤Î¶¯²½
À¤³¦Åª¤Ë»º¶È°ÂÁ´µ¬À©¤¬¸·³Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¤ä²½³Ø»º¶È¤Ç¤Ï¡Ö°ÂÁ´Âè°ì¡×¤Î¸¶Â§¤¬Å°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í³²¾ì½êÍÑ¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ï¡¢¤³¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹½ÅÍ×¤Êµ¡´ï¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. ¥¨¥Í¥ë¥®ー»º¶È¤ÎÀ®Ä¹
À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¡¢ÀÐÃº¡¢ÅÅÎÏÊ¬Ìî¤Î»ÜÀß³È½¼¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤ÏËÉÇú»ÅÍÍ¤ÎÀ©¸æµ¡´ï¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¼«Æ°²½¡¦¥¹¥Þー¥ÈÀ©¸æ¤ÎÆ³Æþ
IoT¤ä»º¶ÈÍÑ¥»¥ó¥µーµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Î¥¹¥Þー¥È²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£±ó³Ö´Æ»ë¤ä¼«Æ°À©¸æµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¸úÎ¨À¤È°ÂÁ´À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶
»Ô¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñºÝÅª¥×¥ìー¥äー¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥Áè¤Ï·ã²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼çÍ×´ë¶È¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ÎËÉÇúÀÇ½¤ä¥¹¥Þー¥Èµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤·¡¢º¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæ³«È¯Åê»ñ¤äÀïÎ¬ÅªÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÀïÎ¬¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×³È½¼¡§Â¿ÍÍ¤Ê»º¶È¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ½ÉÊ³«È¯¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ëÅý¹ç¡§IoT¡¦¥¯¥é¥¦¥É¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¹¥Þー¥ÈÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡£
ÃÏ°èÅ¸³«¶¯²½¡§¿·¶½¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë³ÈÂç¡£
¼çÍ×¤Ê´ë¶È:
Pentair Ltd
Johnson Controls Inc
R. Stahl Inc
Honeywell International Inc
Í³²¾ì½êÍÑ¥µー¥â¥¹¥¿¥Ã¥È¤Ï¡¢ÇúÈ¯À¥¬¥¹¤ä²ÄÇ³ÀÊ´¿Ð¤È¤¤¤Ã¤¿´í¸±´Ä¶²¼¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ëµ¡Ç½¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À½Â¤¶È¡¢²½³Ø»º¶È¡¢ÀÐÌý¡¦¥¬¥¹¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢»º¶È¼«Æ°²½¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤È¤ÎÍ»¹ç¤¬»Ô¾ì³ÈÂç¤ò¤µ¤é¤Ë¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
