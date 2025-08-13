¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ëー¥ºÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥¯¥ëー¥º¡×¡¢2026Ç¯¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë¥Á¥ãー¥¿ー¤¹¤ë¥³¥¹¥¿¥»¥ìー¥Ê¶âÂôÈ¯Ãå¥¯¥ëー¥º¤Î´ó¹ÁÃÏÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¶è´Ö¥³ー¥¹¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿
¥¯¥ëー¥ºÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥¯¥ëー¥º¡×±¿±Ä¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ß·ÅÄ½¨ÂÀ¡¢ÌîËÜÍÎÊ¿¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë¥Á¥ãー¥¿ー¤¹¤ë¥³¥¹¥¿¥»¥ìー¥Ê¶âÂôÈ¯Ãå¥¯¥ëー¥º¤Î´ó¹ÁÃÏÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¶è´Ö¥³ー¥¹¤¬ÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ó¹ÁÃÏ¤ò²¼´Ø¡Ê»³¸ý¡Ë¤«¤éÇîÂ¿¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢²¼µ¿·¥³ー¥¹2¤Ä¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥³ー¥¹¾Ò²ð¡ä
Âç²þÁõ¤Î¥³¥¹¥¿¥»¥ìー¥Ê¤Ç¹Ô¤¯¡¡ºÑ½£Åç¡¦ÇîÂ¿¡¦¶¹Á¡¦ÉñÄá¡¦³ø»³¡¡ ¤¿¤Ã¤×¤ê8Æü´Ö-²¼´ØÈ¯ÇîÂ¿Ãå-
½ÐÈ¯Æü¡§2026Ç¯5·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_8D__99311.html
Âç²þÁõ¤Î¥³¥¹¥¿¥»¥ìー¥Ê¤Ç¹Ô¤¯¡¡¶¹Á¡¦ÉñÄá¡¦³ø»³¡¡ ¤¿¤Ã¤×¤ê6Æü´Ö-ÇîÂ¿È¯Ãå-
½ÐÈ¯Æü¡§2026Ç¯5·î4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_6D_HKP_99312.html
Î¾¥³ー¥¹¤È¤â¤ËÁá³ä¡¦¥ê¥Ôー¥¿ー³ä¤ÎÍøÍÑ¤ÇºÇ°ÂÃÍ178,000±ß¡ÊÊÌÅÓ½ôÀÇ¡Ë～¤ÈÂçÊÑ¤ªÆÀ¤ÊÎÁ¶âÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î³ä°ú¤Ï¡Ú8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¡Û¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÂç·¿³°¹ñÁ¥¥¯¥ëー¥º¤Ë¾è¤ì¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¶å½£¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î¥¯¥ëー¥ºÎ¹¹Ô¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
2026Ç¯GW¥Á¥ãー¥¿ー¥¯¥ëー¥ºÆÃ½¸¥Úー¥¸¡§https://www.best1cruise.com/user_data/tokusyu/cos_serena.php
Á¥²ñ¼Ò¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://www.best1cruise.com/B/COS/
µÒÁ¥¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§https://www.best1cruise.com/ship/COSSE/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327291&id=bodyimage1¡Û
¡Ú¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ï¡¢¥¯¥ëー¥ºÎ¹¹ÔÀìÌç¥µ¥¤¥È¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¤´¤È¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ëー¥ºÎ¹¹Ô¾ðÊó¡¢·ÇºÜ¥³ー¥¹¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥¯¥ëー¥º¡×¤ò±¿±Ä¤·
¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ÀìÌç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊÄó°Æ¡¦ÀÜµÒ¤È¡¢ËÉÙ¤Ê¼è°·¾¦ÉÊ¿ô¤Ç¹¥É¾¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÉÊ¤´¤È¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¤âÎ©¤Á¾å¤²¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÉÙµ×Ä®16-6À¾ÁÒLK¥Ó¥ë2³¬
ÀßÎ© ¡§2005Ç¯9·î5Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§ß·ÅÄ ½¨ÂÀ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌîËÜ ÍÎÊ¿
URL ¡§https://www.best1cruise.com/
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.best1cruise-corp.info/
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¡Ã´Åö¡§¹ñÌç¡¡¡Ê·Ð±Ä´ë²èÉô¡Ë
TEL¡§03-5312-6247/FAX¡§03-5312-6248/E-mail¡§ry-kunikado@best1cruise.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¥É¥Ã¥È¥³¥à
