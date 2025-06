6·î6Æü¤Ï¡È¤Ò¤Ä¤¸¤ÎÆü¡É¡ª¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡ß¾®¿ùÅò¸¶½É¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±´ë²è¡Ø¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Week in ¥Á¥«¥¤¥Á¡Ù³«ºÅ

入浴×睡眠による快眠体験を提案 6月6日は「ひつじの日」として日本記念日協会に認定されています。数字の6が、くるんと巻いた羊の角に見えること、また6が左右に並ぶことで“ひつじ”を連想させることから、6月6日が記念日として制定されました。頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う「ヒツジのいらない枕」を運営する株式会社太陽(代表:川嶋伶、本社:東京都目黒区)は、6月6日の「ひつじの日」を含む6月2日(月)~6月8日(日)の期間、 原宿 銭湯 「小杉湯 原宿 」との共同企画『ヒツジのいらないWeek in チカイチ』を開催いたします。企画の背景「ヒツジのいらない枕」と「小杉湯 原宿 」は、2025年5月より“入浴と睡眠”をテーマにしたコラボレーションをスタートしています。 原宿 ・ハラカド地下の共有スペース「チカイチ」にて、枕の展示を通じたブランド体験の提供や、「素の自分に戻れる空間」としての価値共創を進めてきました。「ヒツジのいらない枕」は、“ヒツジを数える間もなく眠れる”をコンセプトに、快適な寝心地とユニークな体験を提供する日本発の 寝具 ブランドです。6月6日の“ひつじの日”をきっかけに、 原宿 銭湯 「小杉湯 原宿 」との「ヒツジのいらないWeek in チカイチ」という企画を通じて、「入浴」と「睡眠」のつながりを五感で体験してもらう場をつくりました。 銭湯 で心と身体をゆるめた後、自然と眠りに落ちる--“ととのう”だけにとどまらない、日常に寄り添う新しい休息スタイルをご提案いたします。企画概要 イベント 名 :ヒツジのいらないWeek in チカイチ期間 :2025年6月2日(月)~6月8日(日)営業時間 :7:00~23:00場所 :東急プラザ 原宿 「ハラカド」地下1階「チカイチ」(東京都 渋谷 区神宮前6-31-21)企画内容①ゴロ寝体験エリアの拡張これまではチカイチ内の共有スペースの畳エリアのみの商品設置でしたが、期間中はカー ペット エリアにもエリアを拡張し、「ヒツジのいらない枕」シリーズから「極柔」「フリースタイル」「マジックドーム」の3 モデル を設置。来場者が実際に触れて寝転べる設計とし、気持ちよさをその場で体感いただける空間を構築します。②お風呂カレンダーの掲出期間中、小杉湯 原宿 の「お風呂カレンダー」に本企画が掲載されるほか、“いい睡眠”をテーマにした日替わりの変わり湯を実施予定。浴室内には「ヒツジのいらないWeek」を紹介するPOPも掲示し、心と身体をゆるめる入浴体験から自然な眠りにつながる導線をつくります。③商品特長を記載したフライヤー配布商品ごとの専用フライヤーを設置。フライヤーには各商品の特長に加え、オンラインショップへ直接アクセスできるQRコードも記載しています。体験後の余韻そのままに、ご自宅から商品を手軽に購入できる仕組みもご用意しています。製品概要BIGで柔らかなプレミアム モデル 3Dウェーブ構造で横向き寝にオススメ。柔らかく包み込まれるような寝心地。サイズ(cm):約W60-68×D33-37×H9/11価格(税込) :22,000円ヒツジのいらない枕-フリースタイル-変幻自在なマルチ モデル 巻いたり畳んだり、自分の寝方に合わせて自由に形状が変更できる枕。サイズ(cm):約W60×D70×H1.5価格(税込) :14,800円

ヒツジのいらない枕-マジックドーム-

様々なシーンで利用できるドーム型枕。もっちりぷにょんと瞬間密着。適度な重量感でどんな姿勢でも安定感抜群。ずっと抱いていたい気持ち良さ。サイズ(cm):約W32×D32×18価格(税込) :10,500円展開・使用イメージ小杉湯 原宿 施設概要入浴料金:大人550円/ 中人200円(小学生) / 小人100円(未就学児) ※すべて税込住所:東京都 渋谷 区神宮前六丁目31番21号東急プラザ 原宿 「ハラカド」地下1階認可:その他公衆浴場小杉湯 原宿 公式サイト: http://kosugiyu-harajuku.jp/ 「ヒツジのいらない」シリーズとは フィット 感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、累計60万個以上販売しており、多くの方の睡眠環境をサポートしています。実績:「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」ノミネート、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテ ゴリ ー賞受賞公式HP:https://hitsuji-zzz.com/collections/allブランドコンセプトムービー:https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrWオフライン店舗:https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist株式会社 太陽 会社概要社名:株式会社 太陽代表:川嶋 伶設立:2019年5月所在地:東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ 10F事業内容:商品の企画・販売URL:https://www.33taiyo.co.jp公式 LINE :https://lin.ee/fx4L3xk 人生 の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プ ロモ ーションまで全て一貫した事業展開を行っています。MOON-X株式会社 会社概要 (※株式会社 太陽はMOON-X株式会社のグループ会社です)社名:MOON-X株式会社(ムーン エックス 代表:長谷川 晋設立:2019年8月所在地:東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F事業内容:ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等URL:https://www.moon-x.com/company/本件に関するお問合わせ先株式会社太陽 広報担当 E-MAIL:press@moon-x.com関連リンクヒツジのいらない枕公式HPhttps://hitsuji-zzz.com/小杉湯http://kosugiyu-harajuku.jp/MOON-X株式会社https://www.moon-x.com/