¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
6·î6Æü¤Ï¡È¤Ò¤Ä¤¸¤ÎÆü¡É¡ª¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡ß¾®¿ùÅò¸¶½É¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±´ë²è¡Ø¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Week in ¥Á¥«¥¤¥Á¡Ù³«ºÅ
ÆþÍá¡ß¿çÌ²¤Ë¤è¤ë²÷Ì²ÂÎ¸³¤òÄó°Æ¡¡6·î6Æü¤Ï¡Ö¤Ò¤Ä¤¸¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤Î6¤¬¡¢¤¯¤ë¤ó¤È´¬¤¤¤¿ÍÓ¤Î³Ñ¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿6¤¬º¸±¦¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ç¡È¤Ò¤Ä¤¸¡É¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢6·î6Æü¤¬µÇ°Æü¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ¬¤ò¤¢¤º¤±¤ë¤À¤±¤Ç»ê¹â¤Î¿çÌ²¤ØÍ¶¤¦¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¡ÊÂåÉ½¡§ÀîÅèÎâ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë¤Ï¡¢6·î6Æü¤Î¡Ö¤Ò¤Ä¤¸¤ÎÆü¡×¤ò´Þ¤à6·î2Æü¡Ê·î¡Ë～6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¸¶½É¤ÎÁ¬Åò¡Ö¾®¿ùÅò¸¶½É¡×¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¡Ø¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Week in ¥Á¥«¥¤¥Á¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²è¤ÎÇØ·Ê
¡¡¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¤È¡Ö¾®¿ùÅò¸¶½É¡×¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤è¤ê¡ÈÆþÍá¤È¿çÌ²¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶½É¡¦¥Ï¥é¥«¥ÉÃÏ²¼¤Î¶¦Í¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥Á¥«¥¤¥Á¡×¤Ë¤Æ¡¢Ëí¤ÎÅ¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢¡ÖÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤ì¤ë¶õ´Ö¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¤Ï¡¢¡È¥Ò¥Ä¥¸¤ò¿ô¤¨¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯Ì²¤ì¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ê¿²¿´ÃÏ¤È¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£6·î6Æü¤Î¡È¤Ò¤Ä¤¸¤ÎÆü¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸¶½É¤ÎÁ¬Åò¡Ö¾®¿ùÅò¸¶½É¡×¤È¤Î¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Week in ¥Á¥«¥¤¥Á¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÆþÍá¡×¤È¡Ö¿çÌ²¡×¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á¬Åò¤Ç¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¤æ¤ë¤á¤¿¸å¡¢¼«Á³¤ÈÌ²¤ê¤ËÍî¤Á¤ë--¡È¤È¤È¤Î¤¦¡É¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤µÙÂ©¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²è³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾ ¡§¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Week in ¥Á¥«¥¤¥Á
´ü´Ö ¡§2025Ç¯6·î2Æü¡Ê·î¡Ë～6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö ¡§7:00~23:00
¾ì½ê ¡§ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×ÃÏ²¼1³¬¡Ö¥Á¥«¥¤¥Á¡×
¡¡¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-31-21¡Ë
´ë²èÆâÍÆ
①¥´¥í¿²ÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÄ¥
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¥«¥¤¥ÁÆâ¤Î¶¦Í¥¹¥Úー¥¹¤Î¾ö¥¨¥ê¥¢¤Î¤ß¤Î¾¦ÉÊÀßÃÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¥«ー¥Ú¥Ã¥È¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡Ö¶Ë½À¡×¡Ö¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Éー¥à¡×¤Î3¥â¥Ç¥ë¤òÀßÃÖ¡£Íè¾ì¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¿²Å¾¤Ù¤ëÀß·×¤È¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
②¤ªÉ÷Ï¤¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î·Ç½Ð
´ü´ÖÃæ¡¢¾®¿ùÅò¸¶½É¤Î¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¤ËËÜ´ë²è¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡È¤¤¤¤¿çÌ²¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÎÊÑ¤ï¤êÅò¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£Íá¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Week¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëPOP¤â·Ç¼¨¤·¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¤æ¤ë¤á¤ëÆþÍáÂÎ¸³¤«¤é¼«Á³¤ÊÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ³Àþ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
③¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤òµºÜ¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥äーÇÛÉÛ
¾¦ÉÊ¤´¤È¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥é¥¤¥äー¤òÀßÃÖ¡£¥Õ¥é¥¤¥äー¤Ë¤Ï³Æ¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ØÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëQR¥³ー¥É¤âµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¸å¤ÎÍ¾±¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤´¼«Âð¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí－¶Ë½À－
BIG¤Ç½À¤é¤«¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë
3D¥¦¥§ー¥Ö¹½Â¤¤Ç²£¸þ¤¿²¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡£½À¤é¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿²¿´ÃÏ¡£
¥µ¥¤¥º¡Êcm¡Ë¡§ÌóW60-68¡ßD33-37¡ßH9/11
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§22,000±ß
¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí－¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë－
ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥â¥Ç¥ë
´¬¤¤¤¿¤ê¾ö¤ó¤À¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿²Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë·Á¾õ¤¬ÊÑ¹¹¤Ç¤¤ëËí¡£
¥µ¥¤¥º¡Êcm¡Ë¡§ÌóW60¡ßD70¡ßH1.5
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§14,800±ß
¿´¤¬¤Û¤°¤ì¤ë¿·´¶³Ð¤Îµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ
ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Éー¥à·¿Ëí¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¤×¤Ë¤ç¤ó¤È½Ö´ÖÌ©Ãå¡£Å¬ÅÙ¤Ê½ÅÎÌ´¶¤Ç¤É¤ó¤Ê»ÑÀª¤Ç¤â°ÂÄê´¶È´·²¡£¤º¤Ã¤ÈÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¡£
¥µ¥¤¥º¡Êcm¡Ë¡§ÌóW32¡ßD32¡ß18
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§10,500±ß
Å¸³«¡¦»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
¾®¿ùÅò¸¶½É¡¡»ÜÀß³µÍ×±Ä¶È»þ´Ö¡§7:00~23:00
ÆþÍáÎÁ¶â¡§Âç¿Í550±ß/ Ãæ¿Í200±ß¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë / ¾®¿Í100±ß¡ÊÌ¤½¢³Ø»ù¡Ë¡¡¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°Ï»ÃúÌÜ31ÈÖ21¹æ
¡¡¡¡¡¡ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×ÃÏ²¼1³¬
Ç§²Ä¡§¤½¤ÎÂ¾¸ø½°Íá¾ì
¾®¿ùÅò¸¶½É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://kosugiyu-harajuku.jp/
¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï¡¡¥Ò¥Ä¥¸¤ò¿ô¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¤·¤¿¥·¥êー¥º¡£Ëí¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢»°³Ñ³Ê»Ò¹½Â¤¤Ë¤è¤ëÂÎ°µÊ¬»¶¤Î¼Â¸½¤ÈÆ¬Éô¤Ø¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´ÝÀö¤¤²ÄÇ½¤Ê10Ç¯´Ö¤ÎÂÑµ×À¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Îß·×60Ëü¸Ä°Ê¾åÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿çÌ²´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÀÓ¡§¡ÖÆüËÜ¥Íー¥ß¥ó¥°Âç¾Þ2021¡×¥ëー¥ーÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡¢¡ÖMakuake Of The Year 2022¡×¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢¡ÖMakuake Award 2023¡×Best Of Repeat Growth¾Þ¼õ¾Þ¡¢¡ÖMakuake Of The Year 2024¡×¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢¡ÖAmazon.co.jp¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ïー¥É2024¡×¥«¥Æ¥´¥êー¾Þ¼õ¾Þ
¸ø¼°HP¡§https://hitsuji-zzz.com/collections/all
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ¡§https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ¡¡
ÂåÉ½¡§ÀîÅè Îâ¡¡
ÀßÎ©¡§2019Ç¯5·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4ÃúÌÜ7ÈÖ7¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀÄÍÕÂæ¥Ò¥ë¥º 10F¡¡
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä
URL¡§https://www.33taiyo.co.jp
¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/fx4L3xk
¡Ö¿ÍÀ¸¤Î2/3¤â¹¬¤»¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë1/3¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë2/3¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¿çÌ²¡×¤ò¼´¤Ë¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇäÀïÎ¬¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÁ´¤Æ°ì´Ó¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ× ¡Ê¢¨³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ¤ÏMOON-X³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡Ë
¼ÒÌ¾¡§MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥àー¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë
ÂåÉ½¡§Ä¹Ã«Àî ¿¸
ÀßÎ©¡§2019Ç¯8·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ4-10-18 µþµÞÂè1¥Ó¥ë 13F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§EC¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¦ÁÏ·¿M&A¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¡¦DX»Ù±ç/¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åù
URL¡§https://www.moon-x.com/company/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡E-MAIL¡§press@moon-x.com´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¸ø¼°HPhttps://hitsuji-zzz.com/¾®¿ùÅòhttp://kosugiyu-harajuku.jp/MOON-X³ô¼°²ñ¼Òhttps://www.moon-x.com/
¡¡Æ¬¤ò¤¢¤º¤±¤ë¤À¤±¤Ç»ê¹â¤Î¿çÌ²¤ØÍ¶¤¦¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¡ÊÂåÉ½¡§ÀîÅèÎâ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë¤Ï¡¢6·î6Æü¤Î¡Ö¤Ò¤Ä¤¸¤ÎÆü¡×¤ò´Þ¤à6·î2Æü¡Ê·î¡Ë～6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¸¶½É¤ÎÁ¬Åò¡Ö¾®¿ùÅò¸¶½É¡×¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¡Ø¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Week in ¥Á¥«¥¤¥Á¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²è¤ÎÇØ·Ê
¡¡¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¤È¡Ö¾®¿ùÅò¸¶½É¡×¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤è¤ê¡ÈÆþÍá¤È¿çÌ²¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶½É¡¦¥Ï¥é¥«¥ÉÃÏ²¼¤Î¶¦Í¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥Á¥«¥¤¥Á¡×¤Ë¤Æ¡¢Ëí¤ÎÅ¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢¡ÖÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤ì¤ë¶õ´Ö¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¤Ï¡¢¡È¥Ò¥Ä¥¸¤ò¿ô¤¨¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯Ì²¤ì¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ê¿²¿´ÃÏ¤È¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¿²¶ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£6·î6Æü¤Î¡È¤Ò¤Ä¤¸¤ÎÆü¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸¶½É¤ÎÁ¬Åò¡Ö¾®¿ùÅò¸¶½É¡×¤È¤Î¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Week in ¥Á¥«¥¤¥Á¡×¤È¤¤¤¦´ë²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÆþÍá¡×¤È¡Ö¿çÌ²¡×¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á¬Åò¤Ç¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¤æ¤ë¤á¤¿¸å¡¢¼«Á³¤ÈÌ²¤ê¤ËÍî¤Á¤ë--¡È¤È¤È¤Î¤¦¡É¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤¦¿·¤·¤¤µÙÂ©¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤´Äó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²è³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾ ¡§¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Week in ¥Á¥«¥¤¥Á
´ü´Ö ¡§2025Ç¯6·î2Æü¡Ê·î¡Ë～6·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
±Ä¶È»þ´Ö ¡§7:00~23:00
¾ì½ê ¡§ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×ÃÏ²¼1³¬¡Ö¥Á¥«¥¤¥Á¡×
¡¡¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-31-21¡Ë
´ë²èÆâÍÆ
①¥´¥í¿²ÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÄ¥
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¥«¥¤¥ÁÆâ¤Î¶¦Í¥¹¥Úー¥¹¤Î¾ö¥¨¥ê¥¢¤Î¤ß¤Î¾¦ÉÊÀßÃÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¥«ー¥Ú¥Ã¥È¥¨¥ê¥¢¤Ë¤â¥¨¥ê¥¢¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡Ö¶Ë½À¡×¡Ö¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Éー¥à¡×¤Î3¥â¥Ç¥ë¤òÀßÃÖ¡£Íè¾ì¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¿²Å¾¤Ù¤ëÀß·×¤È¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¶õ´Ö¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
②¤ªÉ÷Ï¤¥«¥ì¥ó¥Àー¤Î·Ç½Ð
´ü´ÖÃæ¡¢¾®¿ùÅò¸¶½É¤Î¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¥«¥ì¥ó¥Àー¡×¤ËËÜ´ë²è¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡È¤¤¤¤¿çÌ²¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÎÊÑ¤ï¤êÅò¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£Íá¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Week¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëPOP¤â·Ç¼¨¤·¡¢¿´¤È¿ÈÂÎ¤ò¤æ¤ë¤á¤ëÆþÍáÂÎ¸³¤«¤é¼«Á³¤ÊÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ³Àþ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
③¾¦ÉÊÆÃÄ¹¤òµºÜ¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥äーÇÛÉÛ
¾¦ÉÊ¤´¤È¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥é¥¤¥äー¤òÀßÃÖ¡£¥Õ¥é¥¤¥äー¤Ë¤Ï³Æ¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ØÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëQR¥³ー¥É¤âµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¸å¤ÎÍ¾±¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤´¼«Âð¤«¤é¾¦ÉÊ¤ò¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ³µÍ×
BIG¤Ç½À¤é¤«¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë
3D¥¦¥§ー¥Ö¹½Â¤¤Ç²£¸þ¤¿²¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡£½À¤é¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿²¿´ÃÏ¡£
¥µ¥¤¥º¡Êcm¡Ë¡§ÌóW60-68¡ßD33-37¡ßH9/11
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§22,000±ß
¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí－¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë－
ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥â¥Ç¥ë
´¬¤¤¤¿¤ê¾ö¤ó¤À¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿²Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë·Á¾õ¤¬ÊÑ¹¹¤Ç¤¤ëËí¡£
¥µ¥¤¥º¡Êcm¡Ë¡§ÌóW60¡ßD70¡ßH1.5
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§14,800±ß
¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí－¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Éー¥à－
ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Éー¥à·¿Ëí¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¤×¤Ë¤ç¤ó¤È½Ö´ÖÌ©Ãå¡£Å¬ÅÙ¤Ê½ÅÎÌ´¶¤Ç¤É¤ó¤Ê»ÑÀª¤Ç¤â°ÂÄê´¶È´·²¡£¤º¤Ã¤ÈÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¡£
¥µ¥¤¥º¡Êcm¡Ë¡§ÌóW32¡ßD32¡ß18
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§10,500±ß
Å¸³«¡¦»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
¾®¿ùÅò¸¶½É¡¡»ÜÀß³µÍ×
ÆþÍáÎÁ¶â¡§Âç¿Í550±ß/ Ãæ¿Í200±ß¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë / ¾®¿Í100±ß¡ÊÌ¤½¢³Ø»ù¡Ë¡¡¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°Ï»ÃúÌÜ31ÈÖ21¹æ
¡¡¡¡¡¡ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×ÃÏ²¼1³¬
Ç§²Ä¡§¤½¤ÎÂ¾¸ø½°Íá¾ì
¾®¿ùÅò¸¶½É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://kosugiyu-harajuku.jp/
¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¼ÂÀÓ¡§¡ÖÆüËÜ¥Íー¥ß¥ó¥°Âç¾Þ2021¡×¥ëー¥ーÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡¢¡ÖMakuake Of The Year 2022¡×¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢¡ÖMakuake Award 2023¡×Best Of Repeat Growth¾Þ¼õ¾Þ¡¢¡ÖMakuake Of The Year 2024¡×¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢¡ÖAmazon.co.jp¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ïー¥É2024¡×¥«¥Æ¥´¥êー¾Þ¼õ¾Þ
¸ø¼°HP¡§https://hitsuji-zzz.com/collections/all
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ¡§https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ¡¡
ÂåÉ½¡§ÀîÅè Îâ¡¡
ÀßÎ©¡§2019Ç¯5·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4ÃúÌÜ7ÈÖ7¹æ ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀÄÍÕÂæ¥Ò¥ë¥º 10F¡¡
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä
URL¡§https://www.33taiyo.co.jp
¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/fx4L3xk
¡Ö¿ÍÀ¸¤Î2/3¤â¹¬¤»¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë1/3¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë2/3¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¿çÌ²¡×¤ò¼´¤Ë¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇäÀïÎ¬¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÁ´¤Æ°ì´Ó¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ× ¡Ê¢¨³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ¤ÏMOON-X³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡Ë
¼ÒÌ¾¡§MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥àー¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë
ÂåÉ½¡§Ä¹Ã«Àî ¿¸
ÀßÎ©¡§2019Ç¯8·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ4-10-18 µþµÞÂè1¥Ó¥ë 13F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§EC¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¦ÁÏ·¿M&A¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¡¦DX»Ù±ç/¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åù
URL¡§https://www.moon-x.com/company/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡E-MAIL¡§press@moon-x.com´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¸ø¼°HPhttps://hitsuji-zzz.com/¾®¿ùÅòhttp://kosugiyu-harajuku.jp/MOON-X³ô¼°²ñ¼Òhttps://www.moon-x.com/