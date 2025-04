韓国流タブレット型サプリNE:AR（ニアル）アップルサイダービネガー＆ガルシニアを新発売！アンバサダーTWICE SANAのトレカ＆シークレットイベント応募券付きスペシャルセット第2弾を順次発売開始

ローゼンバーグメディカル株式会社

化粧品・医療機器・医薬品・医薬部外品・健康食品・食品の企画・製造・販売および輸入を行うローゼンバーグメディカル株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役:友成 聖)は、水なしでいつでもどこでも噛んで摂取できる韓国のタブレット型サプリメント「NE:AR(ニアル)」のアップルサイダービネガーとガルシニアを新発売いたします。

また、新商品発売に合わせ、アンバサダーTWICE SANAの 数量限定トレーディングカード(以下“トレカ“)&シークレットイベントの応募券付きスペシャルセット第2弾を2025年4月7日(月)より、全国のロフト(※一部店舗除く)及びロフトネットストア(https://www.loft.co.jp/store/)にて先行発売、その後全国のドラッグストア等で順次発売開始いたします。

NE:AR main

NE:ARは“Wherever you are, NE:AR is near you (どこにいてもあなたのそばに)”をコンセプトに、場所やシーンを問わず取り入れられる韓国発のインナービューティーブランドです。ポケットやポーチにも収まる個包装で、いつでもどこでも水なしで噛むだけで摂取できるタブレット型サプリメントを展開しています。

今回発売する新商品は、手軽にダイエット※1サポートを行える、アップルサイダービネガーとガルシニアの2種類です。

「ニアル アップルサイダービネガー」は、韓国でダイエット※1サポート成分として人気急上昇中のアップルサイダービネガーに加え、体づくりに欠かせない9種の必須アミノ酸※2やバナバ葉抽出粉末を配合し、コントロールしながらダイエット※1をサポートします。

「ニアル ガルシニア」には、韓国で定番のダイエットサポート成分ガルシニア・カンボジアエキスに加え、美肌ケアに欠かせないコラーゲンペプチド・エラスチンペプチド、ミルクセラミドを配合し、インナーケアしながらダイエット※1をサポートします。

スペシャルセット第2弾概要

2025年4月7日(月)より、対象店舗にて数量限定でトレカ&シークレットイベント応募券の入ったスペシャルセット第2弾を発売いたします。トレカのデザインは、セルフィ―2種類・ビジュアル撮影オフショット2種類の全4種からランダムにゲットできます。

NE:AR 第2弾SSトレカデザイン

【販売期間】2025年4月7日(月)~

※発売開始日は店舗により異なります。※数量限定のため無くなり次第終了いたします。

【対象商品】ニアル アップルサイダービネガー、ニアル ガルシニア

NE:AR 第2弾SS 対象商品

【販売店舗】全国のロフト(※一部店舗除く)及びロフトネットストア(https://www.loft.co.jp/store/)ほか全国のドラッグストア等 ※店舗へのお問い合わせはお控えください。

【応募期間】2025年4月7日(月)~2025年6月2日(月)※応募期間は延長になる可能性がございます。

【ブランドページ】https://rosenburgmedical.com/near/

【応募ページ】https://rosenburgmedical.com/near-campaign-2/

商品概要NE:AR アップルサイダービネガーニアル アップルサイダービネガー

<配合成分>

・トレンドのダイエット※1サポート成分アップルサイダービネガー

・健康茶としても親しまれるバナバ葉抽出粉末

・体づくりに欠かせない9種の必須アミノ酸※2

価格:4,644円(税込)/内容量:28粒(14日分)

摂取目安:1日1~2粒を目安に噛んで摂取

NE:AR ガルシニアニアル ガルシニア

<配合成分>

・韓国定番のダイエット※1サポート成分ガルシニア・カンボジアエキス

・2種のペプチド(コラーゲンペプチド・エラスチンペプチド)

・若々しさをサポートするミルクセラミド

価格:4,320円(税込)/内容量:28粒(14日分)

摂取目安:1日1~2粒を目安に噛んで摂取

※1 ダイエット時に不足しがちな栄養素を補います。 ※2 L-フェニルアラニン、L-ロイシン、L-メチオニン、L-リジン塩酸塩、L-イソロイシン、L-ヒスチジン、L-バリン、L-トレオニン、L-トリプトファン

TWICE SANA プロフィール

1996年12月29日生まれ。グローバルガールズグループ・TWICEのメンバー。

TWICEの日本人メンバー3人のユニットMISAMOとしても活動中。