大相撲の幕内・藤凌駕（２３）＝藤島＝が２３日、東京・荒川区の部屋の稽古で、部屋の幕下力士と計９番相撲を取った。

藤凌駕はパリ公演（１３、１４日）から１８日に帰国。翌１９日から部屋での稽古を再開させ、前日（２２日）から相撲を取る稽古を始めたという。この日も前に出る力強い相撲内容が光ったが、「足がまだ万全な状態ではないので、けがをしない程度に、元の状態にゆっくり場所までに戻していければ」と話した。

フィリピン出身の母・キャロルさんの里帰りで２度フィリピンへの海外渡航経験があったというが、ヨーロッパ地域へ行くのは、今回のパリ公演が初めてだった。長時間のフライトに「長かったですね。座席は僕の体がぴったりぐらいのサイズだったが、ビジネスだったので、眠ったり、映画も見て快適に過ごせた」と振り返った。現地では「エッフェル塔へ行ったり、ルーヴル美術館でモナリザを見た。観光も公演もしっかりとやって、本当に充実した日を迎えられたかなと思う。公演では土俵入りの時にしこ名を呼んでいただいて、感動したというか。まさかパリでも藤凌駕と呼ばれることがあるのだと。とてもうれしかった」と笑みを浮かべた。

愛知・春日井市出身。ご当所となる名古屋場所（７月１２日初日・ＩＧアリーナ）へ向けては「とりあえず名古屋場所で幕内になって帰ってくることが目標で、それができたので、それ以上の先場所同様に優勝争いができれば」と意気込んだ。