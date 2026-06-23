大阪・梅田 XEX WESTのメロンを贅沢に味わう夏限定アフタヌーンティーを体験レポート！
◆大阪・梅田 XEX WESTのメロンを贅沢に味わう夏限定アフタヌーンティーを体験レポート！
2026年6月3日（水）から8月末頃までの期間限定で「メロンアフタヌーンティー」が登場。会場は大阪・梅田の地下街直結、ハービスENT7階に位置する「XEX WEST」。
アクセスのよさと落ち着いた空間を兼ね備えた人気レストランで、旬のメロンを主役にした華やかなアフタヌーンティーを、オズレポーターズのu_kaさんと編集部が体験してきました！
この記事の要約レポート
・大阪・梅田のレストラン「XEX WEST」で期間限定のメロンアフタヌーンティーを提供
・メロンをたっぷり使用したパティシエの趣向あふれるスイーツ
・美しいノンアルコールカクテルも楽しめるカフェフリー
メロン尽くしの世界観に心ときめくアフタヌーンティー
席に運ばれてきたアフタヌーンティースタンドを見た瞬間、思わず笑顔に。鮮やかなグリーンやオレンジに彩られたスイーツが並び、初夏らしい爽やかな世界観に包まれます。
スイーツは「フレッシュメロン2種食べ比べ」をはじめ、「メロンのトロピカルなミニパフェ」や「ダブルメロンのグリーンショートケーキ」など全8種。
赤肉と青肉、2種類のメロンを取り入れたスイーツが揃い、さまざまな角度からメロンの魅力を堪能できる構成になっていました。さらに、メロンの網目を繊細に表現したガナッシュサンドや、ココナッツの殻をイメージしたムースなど、細部までこだわりが感じられるビジュアルも印象的。眺めているだけでも気分が高まります。
セイボリーには、スパイシーポークミニバーガーやガーリックシュリンプ、メロンとホタテのタルタルなどがラインナップ。甘さだけに偏らないバランスのよさも魅力でした。
u_kaさんのお気に入りスイーツ2品
数あるスイーツの中でも、特にu_kaさんの心に残ったのが「メロンのトロピカルなミニパフェ」（写真左上）。
グラスに美しく重ねられたスポンジやクリーム、ジュレに加え、みずみずしいメロンの果肉が華やかにトッピングされていて目を引きます。ひと口いただくと、メロンの爽やかな甘みとクリームのまろやかさが重なり合い、軽やかな口当たり。ジュレのみずみずしさがアクセントになり、最後まで飽きることなく楽しめました。
u_kaさんのもうひとつのお気に入りは「ダブルメロンのグリーンショートケーキ」（写真右上）。
2種類のメロンを贅沢に使用した一品で、見た目から特別感たっぷり。しっとりとした抹茶スポンジと、なめらかな生クリーム、フレッシュメロンのジューシーさが見事に調和していました。抹茶のほのかな香りがメロンの甘みを引き立てていて、上品な余韻が続きます。
スイーツの合間にうれしい満足感あるセイボリー
u_kaさんお気に入りセイボリーは、「サルシッチャミニバーガー スパイシーソース」（写真左上）。
ころんとかわいらしい見た目ながら、粗挽きポークのジューシーなうまみがしっかり感じられる一品。赤キャベツのシャキッとした食感がアクセントになり、スパイシーなソースが全体を引き締めています。
甘いスイーツを楽しんだ後にいただくと、気分がリセットされるような感覚も。小ぶりながら満足感があり、アフタヌーンティー全体のバランスを支える存在でした。
見た目も楽しいモクテルでさらに優雅な時間に
ドリンクはコーヒーや紅茶に加え、個性的なモクテルも選べるのが魅力。好きなドリンクを2杯オーダーできるプランと、何杯でも楽しめるカフェフリープランがあるから、お好みに合わせて選べるのも嬉しいです。
u_kaさんは、季節限定の「モヒートパッショーネ」（写真右）をチョイス。
バタフライピーを使用していて、混ぜると青から紫へと色が変化する美しい一杯です。パッションフルーツの甘みとミントの爽やかさが重なり、暑い季節にもぴったりの味わいでした。
同じく季節限定の「アズールハワイ」（写真左）も、エメラルドグリーンの鮮やかな色合いで、うっとりさせてくれます。パインジュースの甘みと、グレープフルーツの爽快感が絶妙に調和し、見た目にも味わいにも夏らしさを感じられました。
◆アフタヌーンティーの会場は？
都会の喧騒を忘れられる、くつろぎ空間
ハービスENT7階にある店内へ一歩入ると、梅田駅周辺のにぎわいが嘘のよう。ワンフロアに広がるゆったりとした空間にはソファ席やテーブル席が並び、それぞれが思い思いの時間を過ごしていて心地よい雰囲気でした。
落ち着いた照明も相まって、自然と肩の力が抜けていくような感覚に。ゆっくり会話を楽しみたい日や、自分へのご褒美時間を過ごしたい日にもぴったりの空間です。
2026年6月3日（水）から8月末頃までの期間限定で「メロンアフタヌーンティー」が登場。会場は大阪・梅田の地下街直結、ハービスENT7階に位置する「XEX WEST」。
アクセスのよさと落ち着いた空間を兼ね備えた人気レストランで、旬のメロンを主役にした華やかなアフタヌーンティーを、オズレポーターズのu_kaさんと編集部が体験してきました！
・大阪・梅田のレストラン「XEX WEST」で期間限定のメロンアフタヌーンティーを提供
・メロンをたっぷり使用したパティシエの趣向あふれるスイーツ
・美しいノンアルコールカクテルも楽しめるカフェフリー
メロン尽くしの世界観に心ときめくアフタヌーンティー
席に運ばれてきたアフタヌーンティースタンドを見た瞬間、思わず笑顔に。鮮やかなグリーンやオレンジに彩られたスイーツが並び、初夏らしい爽やかな世界観に包まれます。
スイーツは「フレッシュメロン2種食べ比べ」をはじめ、「メロンのトロピカルなミニパフェ」や「ダブルメロンのグリーンショートケーキ」など全8種。
赤肉と青肉、2種類のメロンを取り入れたスイーツが揃い、さまざまな角度からメロンの魅力を堪能できる構成になっていました。さらに、メロンの網目を繊細に表現したガナッシュサンドや、ココナッツの殻をイメージしたムースなど、細部までこだわりが感じられるビジュアルも印象的。眺めているだけでも気分が高まります。
セイボリーには、スパイシーポークミニバーガーやガーリックシュリンプ、メロンとホタテのタルタルなどがラインナップ。甘さだけに偏らないバランスのよさも魅力でした。
u_kaさんのお気に入りスイーツ2品
数あるスイーツの中でも、特にu_kaさんの心に残ったのが「メロンのトロピカルなミニパフェ」（写真左上）。
グラスに美しく重ねられたスポンジやクリーム、ジュレに加え、みずみずしいメロンの果肉が華やかにトッピングされていて目を引きます。ひと口いただくと、メロンの爽やかな甘みとクリームのまろやかさが重なり合い、軽やかな口当たり。ジュレのみずみずしさがアクセントになり、最後まで飽きることなく楽しめました。
u_kaさんのもうひとつのお気に入りは「ダブルメロンのグリーンショートケーキ」（写真右上）。
2種類のメロンを贅沢に使用した一品で、見た目から特別感たっぷり。しっとりとした抹茶スポンジと、なめらかな生クリーム、フレッシュメロンのジューシーさが見事に調和していました。抹茶のほのかな香りがメロンの甘みを引き立てていて、上品な余韻が続きます。
スイーツの合間にうれしい満足感あるセイボリー
u_kaさんお気に入りセイボリーは、「サルシッチャミニバーガー スパイシーソース」（写真左上）。
ころんとかわいらしい見た目ながら、粗挽きポークのジューシーなうまみがしっかり感じられる一品。赤キャベツのシャキッとした食感がアクセントになり、スパイシーなソースが全体を引き締めています。
甘いスイーツを楽しんだ後にいただくと、気分がリセットされるような感覚も。小ぶりながら満足感があり、アフタヌーンティー全体のバランスを支える存在でした。
見た目も楽しいモクテルでさらに優雅な時間に
ドリンクはコーヒーや紅茶に加え、個性的なモクテルも選べるのが魅力。好きなドリンクを2杯オーダーできるプランと、何杯でも楽しめるカフェフリープランがあるから、お好みに合わせて選べるのも嬉しいです。
u_kaさんは、季節限定の「モヒートパッショーネ」（写真右）をチョイス。
バタフライピーを使用していて、混ぜると青から紫へと色が変化する美しい一杯です。パッションフルーツの甘みとミントの爽やかさが重なり、暑い季節にもぴったりの味わいでした。
同じく季節限定の「アズールハワイ」（写真左）も、エメラルドグリーンの鮮やかな色合いで、うっとりさせてくれます。パインジュースの甘みと、グレープフルーツの爽快感が絶妙に調和し、見た目にも味わいにも夏らしさを感じられました。
◆アフタヌーンティーの会場は？
都会の喧騒を忘れられる、くつろぎ空間
ハービスENT7階にある店内へ一歩入ると、梅田駅周辺のにぎわいが嘘のよう。ワンフロアに広がるゆったりとした空間にはソファ席やテーブル席が並び、それぞれが思い思いの時間を過ごしていて心地よい雰囲気でした。
落ち着いた照明も相まって、自然と肩の力が抜けていくような感覚に。ゆっくり会話を楽しみたい日や、自分へのご褒美時間を過ごしたい日にもぴったりの空間です。