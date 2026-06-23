ショートパットの狙いどころは曖昧にせずに1点を狙うべき理由とは！？【松本哲也のとことん上手くなる！パッティング家練メソッド/ゴルフ】

ショートパットの狙いどころは曖昧にせずに1点を狙うべき理由

ショートパットは１点を狙う

ショートパットでラインがストレートの場合、カップのど真ん中を狙います。

しかし、微妙に傾斜がある時、ど真ん中ではなく、狙い所を左右にズラします。たとえばスライスラインのとき、左方向に打ち出すわけですが、この時の狙い所が曖昧なゴルファーが結構います。

ショートパットなので、そう大きく左に打ち出すことはないことを考えると、ポイントは、「左方向に打ち出すけどカップを外さない所」、「カップの縁」、「ボール１個分左」といった感じになると思うのですが、その目標に対してボヤッとしたイメージで打ち出すゴルファーが多いのです。

中には、「カップを外さない所」や「カップの縁」という表現をきちんと理解していないというケースもあります。狙い所が決まったら１点（マーカーの大きさ）を狙うつもりでストローク。ショートパットでは微妙なずれが命取りになるのです。

出典：『とことん上手くなる!パッティング家練メソッド』著/松本哲也