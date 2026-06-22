初心者でも飼いやすい犬種とは？

犬を初めてお迎えしようと考えたとき、「できるだけ飼いやすい犬種がいいな」と考える人は少なくありません。犬種を選ぶ際、まず知っておきたいのは、「飼いやすい＝お世話が楽」ではないということです。

初心者向きと言われる犬種は、お世話が楽なのではなく、人とのコミュニケーションを好む性格やしつけの覚えやすさ、攻撃性が低く穏やかな性格、室内でも飼いやすいといった特徴から、「初心者向き」と言われています。

こうした犬種ごとの特徴を理解した上で、自分のライフスタイルに合う犬種を選ぶことがとても重要です。

『初心者でも飼いやすい』犬種５選

これから初めて犬を迎える人にとって、どんな犬種が飼いやすいのでしょうか。ここでは、初心者でも飼いやすいと言われている犬種とその理由を解説します。

1.トイ・プードル

日本国内で常に人気ランキング上位に君臨しているトイ・プードルは、可愛さだけが人気の理由ではありません。実は、初心者向けの犬種として、まず名前が挙がることが多い犬種なのです。

トイ・プードルは、犬の中でも特に賢くしつけがしやすいことで知られています。また、人懐っこく、性格が穏やかな子が多いため、初心者でもコミュニケーションが取りやすいでしょう。

また、抜け毛が比較的少ないことも、室内飼いとして相性が良く、マンションやアパートで飼育している家庭も多く見られます。一方、定期的なトリミングは欠かせないので、トリミング代がかかる点は忘れないようにしましょう。

2.キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル

キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル、通称キャバリアは、犬の中でも特に穏やかな性格の犬として知られる犬種です。

人が大好きで甘えん坊、愛情深い性格のわんこが多いので、攻撃的な行動を見せることがほとんどないといった特徴が、初心者向きと言われる理由でしょう。

小さなお子様がいるご家庭でも、愛情深く接してくれる犬種なので、安心して一緒に暮らせますよ。

3.シー・ズー

シー・ズーは落ち着いた性格の子が多く、マイペースで比較的無駄吠えが少ない犬種としても知られています。

室内で飼いやすく、他の犬に比べるとちょっぴり猫のようなマイペースさを見せるところも魅力の1つとして人気です。ただし被毛のお手入れは毎日必要になるので、忘れずにブラッシングを行いましょう。

4.マルチーズ

小型犬の中でも人気の高い犬種にマルチーズが挙がります。飼い主や家族に対する愛情が非常に深い犬種なので、常に距離が近く、甘えん坊な性格のわんこが多いです。

また、犬の中でも比較的しつけをしやすい犬種としても名前が挙がることの多い犬種で、体も小さいため、一人暮らしや共働き家庭でも選ばれることが多くあります。

5.ビション・フリーゼ

ふわふわと真っ白い綿菓子のような見た目が人気のビション・フリーゼは、トイプードルと祖先のルーツが同じとも言われています。

明るい性格で、人と遊ぶのが大好きなビション・フリーゼは、学習能力が高いという特徴も初心者向きです。ただし、ビション・フリーゼ特有のふわふわもこもことした毛は、定期的にトリミングサロンで整えてもらわなければなりません。

なぜ「飼いやすい」と言われているの？

初心者向きと言われる犬種には、いくつか共通点があります。

人とのコミュニケーションが好き 学習能力が高く飼い主の指示を理解しやすい 日本の住居環境に適応しやすい 抜け毛やニオイが少ない

元々人とコミュニケーションをとることが好きな犬種は、比較的性格が穏やかなわんこが多い傾向にあります。そのため、攻撃性が低く、しつけもしやすいでしょう。

さらに、小型犬は日本のマンションやアパートなどの住宅環境にも適応しやすいので、初心者でも飼いやすいとして人気です。他にも抜け毛の少なさやニオイの少なさは、お世話する上でもお手入れしやすいメリットがあります。

犬種選びで必ず知っておくべきこと

犬を飼いたいと考えたとき、SNSやネットのランキングだけで犬種を決めるのはおすすめできません。なぜなら、同じ犬種でも、性格には個体差があるからです。

また、小型犬は散歩不要論がありますが、適度な運動は必要です。散歩も気分転換や良い刺激を受けるために毎日連れて行くことが望ましいでしょう。

さらに、初心者でも飼いやすいと言われる犬種の中には、医療費やトリミング費用が高額になりやすい犬種も存在します。見た目だけで選ばず、こうした生活面や金銭面も考慮した上で、犬種選びをしましょう。

まとめ

初心者でも飼いやすいと言われる犬種には、トイ・プードルやキャバリア、シー・ズー、マルチーズ、そしてビション・フリーゼなどが挙げられます。しかし、大切なのは、自分の生活スタイルに合っているかどうかという視点です。

どんな犬種にも、お世話やしつけ、健康管理など大変な面はあります。お迎えする前に犬種の特徴をよく理解した上で、自分の生活スタイルに合っているかを考えて選びましょう。