西澤由夏アナ、“婚約相手”の実家初訪問 義父から明かされた驚きの事実とは【時計じかけのマリッジ】
【モデルプレス＝2026/06/22】ABEMAのオリジナル婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」の6月16日に最終回を迎えた。このたび、「時計じかけのマリッジ」スペシャルコンテンツがABEMAプレミアムにて公開された。
【写真】美人アナ、“婚約相手”の実家初訪問
「時計じかけのマリッジ」は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者である 3 人の女性が、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。中野綾香（あやか）、西澤由夏（ゆか／ABEMAアナウンサー）、徳本夏恵（なつえ）の3人が、平均年収 2,000万円超えのハイスペック男性総勢 30人との婚活に挑戦。6月16日には最終回を迎え、番組関連動画のSNS総再生数は1.1億回を突破するなど、SNSを中心に反響を呼んだ。
このたび公開されたスペシャルコンテンツでは、本編の最終回で見事“結婚成立”を果たした現役アナウンサーのゆかと、年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケが、キョウスケの実家へ挨拶に行く様子に密着。特別編では、ゆかとキョウスケが新幹線でキョウスケの地元である愛知県長久手市へと向かう。キョウスケの母校や公園を巡りながら、いよいよキョウスケの実家を初訪問。ゆかは、キョウスケの両親から歓迎を受けながら、ともに食卓を囲む。和やかな雰囲気の中、父から「どんなイメージの女性と結婚したいと思っていたか」と問われたキョウスケが、これまで語ってこなかった本音を告白。思わぬ息子の言葉に、母が思わず「泣けてくる」と涙する感動的なシーンも描かれている。
また、キョウスケと母がアルバムを探しに席を外し、ゆかと父が2人きりになる場面も。そこで父は「来てくれて本当にありがとう」とゆかに優しく言葉をかけると、キョウスケの過去について語りはじめる。さらに、キョウスケが婚活プログラム終了後に父に語った衝撃の事実も明かされることに。キョウスケの秘められた想いを初めて知ったゆかは、「知らなかったです」と驚きの表情を浮かべる。“婚約相手”の父から明かされた驚きの事実とは、一体どんなものだったのか。（modelpress編集部）
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◆ABEMAオリジナル婚活リアリティーショー「時計じかけのマリッジ」
「時計じかけのマリッジ」は、恋愛には自信があるものの婚活は初心者である 3 人の女性が、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を見つけなければならない“期限付き婚活プログラム”を追う婚活リアリティーショー。中野綾香（あやか）、西澤由夏（ゆか／ABEMAアナウンサー）、徳本夏恵（なつえ）の3人が、平均年収 2,000万円超えのハイスペック男性総勢 30人との婚活に挑戦。6月16日には最終回を迎え、番組関連動画のSNS総再生数は1.1億回を突破するなど、SNSを中心に反響を呼んだ。
◆「時計じかけのマリッジ」スペシャルコンテンツ公開
このたび公開されたスペシャルコンテンツでは、本編の最終回で見事“結婚成立”を果たした現役アナウンサーのゆかと、年収4000万円のハイスぺ経営者・キョウスケが、キョウスケの実家へ挨拶に行く様子に密着。特別編では、ゆかとキョウスケが新幹線でキョウスケの地元である愛知県長久手市へと向かう。キョウスケの母校や公園を巡りながら、いよいよキョウスケの実家を初訪問。ゆかは、キョウスケの両親から歓迎を受けながら、ともに食卓を囲む。和やかな雰囲気の中、父から「どんなイメージの女性と結婚したいと思っていたか」と問われたキョウスケが、これまで語ってこなかった本音を告白。思わぬ息子の言葉に、母が思わず「泣けてくる」と涙する感動的なシーンも描かれている。
また、キョウスケと母がアルバムを探しに席を外し、ゆかと父が2人きりになる場面も。そこで父は「来てくれて本当にありがとう」とゆかに優しく言葉をかけると、キョウスケの過去について語りはじめる。さらに、キョウスケが婚活プログラム終了後に父に語った衝撃の事実も明かされることに。キョウスケの秘められた想いを初めて知ったゆかは、「知らなかったです」と驚きの表情を浮かべる。“婚約相手”の父から明かされた驚きの事実とは、一体どんなものだったのか。（modelpress編集部）
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