【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）

【映像】リアル・ブルーロック？の「弾丸ゴラッソ」（実際の様子）

日本のエースが突き刺した衝撃のゴラッソに、世界のサッカーファンも酔いしれた。FW上田綺世の規格外な弾丸ミドルシュートに対し、海外からも熱狂的な賛辞が降り注いでいる。

日本代表は日本時間6月21日、FIFAワールドカップ2026のグループF第2節でチュニジア代表と激突。4−0でアジア勢としては史上最多得点数で大勝した。

この歴史的一戦で絶対的な主役となったのが、CFに入ったエースの上田だ。前半4分にMF鎌田大地の先制点をお膳立てすると、31分には自らの右足で待望のW杯初ゴールを奪取。後半にもMF伊東純也の得点をアシストしたほか、83分には打点の高いヘディングでダメ押し弾をマーク。全4ゴールに絡む八面六臂の活躍で、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いた。

中でも世界のサッカーファンを虜にしたのが、31分に生まれた見事な弾丸シュートだ。DF板倉滉の鋭いパスをハーフウェーライン付近で引き出すと、そのまま敵陣へ持ち運ぶ。対峙したDFモンタサル・タルビに対して細かなフェイントをかけながら前進すると、ペナルティーエリアライン付近から右足を強振。低弾道の矢のようなシュートはタルビの股下を射抜き、横っ飛びしたGKアイメン・ダーメンの手前でバウンドしながら左隅のサイドネットに突き刺さった。

「雷のようなシュート」の声も

この驚愕のスーパーゴールは、FIFA（国際サッカー連盟）の公式YouTubeチャンネルでも大々的に取り上げられ、映像を見た海外ファンも大興奮。「バティストゥータかよ」「まるでファン・ペルシだ」「ロナウドみたい」と、世界的なレジェンドストライカーたちの姿を重ねる声が相次いだ。ちなみにロビン・ファン・ペルシは元オランダ代表のレジェンドFWで、2025-2026シーズンはフェイエノールト監督として上田を指導していた。

さらに、「正真正銘のストライカーだ」「なんてストライカーだ」「なんてゴールだよ」「魔法のような一撃」「雷のようなシュート」「今大会で最も痛快な一撃だ」といった手放しの称賛に加え、日本の人気漫画になぞらえて「ブルーロックだ」「ブルーロックは実在した」「イーグルショットだ」など大盛り上がりを見せている。

圧巻のゴールショーで勝点を4に伸ばし、得失点差でオランダ代表に次ぐグループFの2位につけた日本代表。次戦は6月26日、現在3位のスウェーデン代表と対戦する。

（FIFAワールドカップ2026）

