先月書いたＮＢＡ（米プロバスケットボール協会）もシーズン終了を迎え、ニューヨーク・ニックスが優勝を果たしました。

実に５３年ぶり。劇的な勝利でニューヨークがすんごいことになってました。もうとにかく、いいプレーオフ、ファイナルだったなあとしみじみ。ニックスすげえ、ファンになっちゃった、グッズとか買っちゃおっかな、なんてことを思ったタイミングで、サッカー・ワールドカップもスタートしていました。スポーツ観戦漬けの今年。ワクワク止まんなくて人生楽しいです。そんな個人的お日柄も良いような感じの時に、ポップスタイル９９９回記念日だそうな。「人類の口の永遠の友」とうたわれたラーメンを食べながら、そんな記念に携われて、感謝感謝ということでそんな本日も、渡です。

たまにこのコラムで挟ませていただく、伝わるか伝わらないか微妙なラインの小ネタは、大体漫画かアニメから引っ張ってきております。先ほどの「人類の口の〜」のラインは「銀河鉄道９９９」の名場面から引っ張らせていただいております。次回が１０００回記念だからこそ、１個前である今回の９９９をあえて際立たせる利己的な方法で進ませていただきました。あしからず。それはそうと９９９回って素晴らしい。日計算でざっくり丸３年継続（編集部注：実際は開始から２０年）。おめでとうございます以外の言葉が引き出しに入ってない語彙（ごい）力と、３年継続してることがない愚かさに、改めて自分を見つめ直す機会までいただきありがとうございます、といった気持ち。おめでとうございます。

なんとはなしに、今日からとりあえず１年間なにかを継続しようと思います。なにを継続したかは来年のこの月まで箸を休めていたら、この場で発表させていただきます。おそらく私を含め誰の記憶にも期待にもかすめることのない宣言ではありますが、密（ひそ）かに実りある生活を目指して頑張りたいと思います。ひとまずは自分にだけはうそをつかない生活を心がけて必死に東京にしがみついていこうと思います。心新たに四桁からも、渡のまま。ということで皆様もなにかしらどうですか。そんなこんなで、あざした。

ドラマ「銀河の一票」「夫を殺したはずなのに」出演

カンテレ・フジテレビ系ドラマ「銀河の一票」（月曜午後１０時）に白樺透役で出演中。テレ東系で７月６日スタートのドラマ「夫を殺したはずなのに」（月曜午後１１時６分）に本庄慶太役で出演。