ソフトバンク育成8位の北斗が2軍で示す底知れぬ可能性

異色の育成ルーキーが日に日に評価を高めている。ソフトバンクに育成8位で入団した北斗（ほくと）投手が2軍で躍動中。12球団最後にドラフト指名された右腕に「楽しみな逸材」「116番目の男」「バレてしまった」とファンが熱視線を送っている。

昨秋のドラフト、最後の116番目に名前を呼ばれた右腕が、プロの舞台で覚醒を遂げつつある。2軍戦登板は5月に入ってからとなったが、初登板となった5月4日のオリックス戦は1回無失点。リリーフ登板し、わずか7球で相手打線を3者凡退に封じた。以降は5試合続けて先発として登板。ここまで30回1/3を投げて防御率1.48と安定した投球を続けている。

興南高（沖縄）から中央大に進学し準硬式野球部に所属。150キロを超える直球と多彩な変化球を武器に、準硬式出身の育成ではあるが、支配下選手に負けない存在感を放っている。6月21日時点でソフトバンクの支配下登録選手は65人。まだ「5枠」が残されているだけに、北斗がその1枠を掴む可能性もある。

リーグ3連覇を目指すソフトバンク2軍に眠る逸材に、興味を示すファンも増えている。「ドラフト最後の116番目からの大逆襲、ロマンあるわ」「支配下の可能性ありそうやね」「名前も経歴もカッコよすぎるだろ」「想像以上にエグいフォーシーム投げててビビった」「ガチで夢がある」などの声が寄せられ、116番目の男が見せる“下剋上”を期待していた。（Full-Count編集部）