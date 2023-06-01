「センスありすぎます笑」日本代表DFがチュニジア戦主審へ投げかけた“切実なクレーム”にファン笑撃！「ワロタ」「５秒ルール草」【W杯】
現地６月20日、北中米ワールドカップ・グループＦの第２戦で日本代表はチュニジア代表と対戦。日本は開始４分に中村敬斗のお膳立てから鎌田大地が先制点を挙げると、31分にはカウンターから上田綺世が強烈なミドルショットを蹴り込んで２−０。後半も主導権を譲らず、69分に伊東純也が、83分には上田がこの日２点目を決め、終わってみれば４−０の完勝を飾った。
そのチュニジア戦の73分にピッチに投入されたのが、DF菅原由勢だ。オランダ戦に続いて出場の機会を得ると、右サイドを引き締めるクローザーの役目を全う。試合後には公式インスタグラムを更新し、複数のメモリアルショットを掲載しながら、「今日もみんなで戦った！でもまだここから！日本一丸！みんなで一つ一つ乗り越えていこうよ！死ぬ気で！やるだけ！」と綴った。
そして最後にハッシュタグで一言、「#審判５秒のカウント始めるの早すぎ」と茶目っ気たっぷりに書き添えた。今大会から新ルールで、主審がスローイン時に遅延行為と見なした場合、５秒以内に完了しなければ相手ボールとなるため、選手たちにはスピーディな判断が求められている。チュニジア戦を裁いたイシュトバン・コバチ主審（ルーマニア）のカウントは、菅原にとってやや“せっかち”に映ったようだ。
なんとも控えめな苦情に対して、コメント欄にはファンからの書き込みが続々。「ハッシュタグ面白すぎです」「ワロタ」「ハッシュタグで審判へのクレーム(笑)」「審判の5秒」「5秒ルール草 がんばれ！！！！」「相変わらずセンスありすぎます笑笑」「スローイン焦るおいなり」などなど、さまざまな声が寄せられている。
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居。第２戦を終えてオランダと日本は１勝１分けの勝点４でも得失点差でも並んだが、総得点差１でオランダが首位に立ち、１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位、連敗のチュニジアは最下位で敗退が確定した。最終戦は日本vsスウェーデン、オランダvsチュニジアの２試合が開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
そのチュニジア戦の73分にピッチに投入されたのが、DF菅原由勢だ。オランダ戦に続いて出場の機会を得ると、右サイドを引き締めるクローザーの役目を全う。試合後には公式インスタグラムを更新し、複数のメモリアルショットを掲載しながら、「今日もみんなで戦った！でもまだここから！日本一丸！みんなで一つ一つ乗り越えていこうよ！死ぬ気で！やるだけ！」と綴った。
なんとも控えめな苦情に対して、コメント欄にはファンからの書き込みが続々。「ハッシュタグ面白すぎです」「ワロタ」「ハッシュタグで審判へのクレーム(笑)」「審判の5秒」「5秒ルール草 がんばれ！！！！」「相変わらずセンスありすぎます笑笑」「スローイン焦るおいなり」などなど、さまざまな声が寄せられている。
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居。第２戦を終えてオランダと日本は１勝１分けの勝点４でも得失点差でも並んだが、総得点差１でオランダが首位に立ち、１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位、連敗のチュニジアは最下位で敗退が確定した。最終戦は日本vsスウェーデン、オランダvsチュニジアの２試合が開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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