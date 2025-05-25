４人組ロックバンド０４ Ｌｉｍｉｔｅｄ Ｓａｚａｂｙｓ（フォーリミテッドサザビーズ、通称：フォーリミ）主催の野外ロックフェス「ＹＯＮ ＦＥＳ ２０２６」が２０、２１日に愛知・長久手市の愛・地球博記念公園（モリコロパーク）で開催された。今年で開催１０周年を迎え、日本のロックシーンの最前線に立つ人気バンド全２１組が集結。２日間でのべ２万４０００人の観客を動員し、全国から集まったロックファンを興奮と熱狂の渦に巻き込んだ。

フォーリミが主催する「ＹＯＮ ＦＥＳ」は、１６年に初開催。地元とライブハウスに還元・恩返しをすることを主目的とし、「今、そしてこれからのロックシーンを盛り上げたい」という思いから始まった。今やロックシーンに欠かせない最前線のフェスへと成長を遂げている。

初日は、主催のフォーリミのほか、ＥＬＬＥＧＡＲＤＥＮ、ＴＨＥ ＯＲＡＬ ＣＩＧＡＲＥＴＴＥＳ、ハルカミライら今の音楽シーンを彩る実力派バンドが出演。梅雨の悪天候をものともせず熱いパフォーマンスを繰り広げた。

２日目は前日とは打って変わり晴天の下、マキシマム ザ ホルモンやＭｙ Ｈａｉｒ ｉｓ Ｂａｄ、ＢＬＵＥ ＥＮＣＯＵＮＴ、ｇｏ！ｇｏ！ｖａｎｉｌｌａｓ、キュウソネコカミらが登場。フォーリミの呼びかけに応じた仲間たちが会場を熱く盛り上げた。

２日ともトリを務めたフォーリミのＧＥＮは「（ＹＯＮ ＦＥＳが）１０年無事続きました。いろんな“かっこいい”がありますけど、最近は続けることが一番かっこいいんじゃないかと思ってます。付き合ってくれた皆さん、本当にありがとうございます。こうやって続けられるのも紛れもなく皆さんのおかげだし、このフェスを守ってきたのもみんなだと思います。ＹＯＮ ＦＥＳを開催しているのは皆さんなんで。今後ともかっこいいイベントをやってください。よろしくお願いします」と集まったファンに感謝した。