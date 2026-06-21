マヂラブ野田クリスタル、＝LOVEのライブ参戦 推しとの2ショット＆メンカラコーデが話題「グッズフル装備最高」「愛が伝わる」
【モデルプレス＝2026/06/21】お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが6月20日、自身のX（旧Twitter）を更新。“推し”との2ショットを公開した。
【写真】「M-1」グランプリ芸人「全身メンカラで泣いた」と話題のアイドルライブ参戦ショット
同日、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が、グループ史上最大規模のライブ「＝LOVE STADIUM LIVE『Beyond“KYUN”◆』」（※◆はハートマーク）をMUFGスタジアム（国立競技場）で開催。これを受け、マヂカルラブリーのマネージャーのアカウントは「完全に野口衣織のオタクでした」と添えて、野田が野口のグッズを身につけたオフショットを投稿した。この投稿には野田は野口のうちわとペンライトを持ち、全身野口のメンカラである紫づくめの姿を見せている。そして、野田は同投稿を引用し「推しが最高でした！」と野口との2ショットを公開していた。
野田はAT-X「マヂラブ・野口衣織のマヂでラブになるTV」（不定期放送）で野口と共演している。
この投稿には「全身メンカラで泣いた」「国立参戦してたんだ」「M-1王者と同担光栄」「愛が伝わる」「グッズフル装備最高」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆野田クリスタル、野口衣織のメンカラでライブ参戦
同日、指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）が、グループ史上最大規模のライブ「＝LOVE STADIUM LIVE『Beyond“KYUN”◆』」（※◆はハートマーク）をMUFGスタジアム（国立競技場）で開催。これを受け、マヂカルラブリーのマネージャーのアカウントは「完全に野口衣織のオタクでした」と添えて、野田が野口のグッズを身につけたオフショットを投稿した。この投稿には野田は野口のうちわとペンライトを持ち、全身野口のメンカラである紫づくめの姿を見せている。そして、野田は同投稿を引用し「推しが最高でした！」と野口との2ショットを公開していた。
野田はAT-X「マヂラブ・野口衣織のマヂでラブになるTV」（不定期放送）で野口と共演している。
◆野田クリスタルの投稿に反響
この投稿には「全身メンカラで泣いた」「国立参戦してたんだ」「M-1王者と同担光栄」「愛が伝わる」「グッズフル装備最高」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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