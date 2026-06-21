◆第７４回府中牝馬Ｓ・Ｇ３（６月２１日、東京競馬場・芝１８００メートル、稍重）

注目牝馬が集まったハンデ重賞は１６頭立てで行われた。１４番人気でハンデ５５キロのミアネーロ（牝５歳、美浦・林徹厩舎、父ドゥラメンテ）は、内から脚を伸ばして３着になった。

単勝９４・６倍の伏兵が激走。２４年のフラワーＣの勝ち馬は、２４年の紫苑Ｓ（２着）以来の馬券圏内となり、同レースで最高払戻金額となる３連単１０６万６１６０円の立役者となった。これまでの最高配当は、テイエムオーロラが勝った２０１０年で３連単４２３３４０円（当時は１０月開催）だった。

５番人気でハンデ５６キロのセキトバイースト（牝５歳、栗東・四位洋文厩舎、父デクラレーションオブウォー）が１着になり、勝ちタイムは１分４５秒５。浜中俊騎手とのコンビで逃げ切った。９番人気のウイントワイライト（横山典弘騎手）が２着に続いた。

大野拓弥騎手（ミアネーロ＝３着）「ゲートをスムーズに出たのが良かったです。競馬も組み立てやすかったですし、しっかりと走ってくれました」

松岡正海騎手（マカナ＝４着）「このクラスで最初はペースに戸惑っていました。次のことを考えて進んで、しまいはよく来てくれた。ペースに慣れれば、もっとやれると思います」