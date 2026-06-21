「オリックス３−５西武」（２１日、京セラドーム）

西武が連勝で８カード連続勝ち越し。今季最多で、２０１９年９月２５日以来７年ぶりの貯金１９とした。

６月は１２勝３敗となり、７試合を残して早くも月間勝ち越しが決定。さらに４月２８〜３０日の日本ハム戦での負け越しから、１４カード連続負け越しなしとなった。

０−０で迎えた四回。１死一、三塁から小島が九里の初球、チェンジアップを捉えて右前に先制適時打を放つ。２死一、二塁からは平沢も初球のスライダーを捉えて中前適時打を放った。

さらに２死一、二塁で渡部がカウント２−１から真ん中付近へのシンカーを捉えて左翼席へ５号３ランを放った。

先発の渡辺は四回まで２安打無失点投球。５−０の五回は杉沢の２ランなど４安打を浴びて３点を失った。

六回も１死一、二塁としたが、杉沢を右飛、若月を遊ゴロに仕留めて６回６安打３失点で４勝目を挙げた。

３年連続Ｂクラスの西武は今季３、４月は２９試合で１３勝１５敗１分けと負け越した。それでも５月は２５試合で１８勝６敗で大きく勝ち越した。６月は交流戦で１４勝３敗１分けで初優勝を決めるなど、この試合まで月間１４試合で１１勝３敗だった。