会社で「住民税決定通知書」を見てショック！ ふるさと納税「5万円」寄附したのに“住民税”が全く安くなってない…「医療費控除」をしたら手遅れですか？ 更正の請求の手順を解説

確定申告をするとワンストップ特例はすべて無効になる

ふるさと納税の手続きを簡単にする「ワンストップ特例制度」。寄附先の自治体に申請書を郵送するだけで、確定申告なしで住民税が安くなる仕組みです。ただし、この制度には「確定申告を行った場合、ワンストップ特例の申請はすべて無効になる」というルールがあります。

つまり、会社員が「医療費控除」や「1年目の住宅ローン控除」などを受けるために確定申告を行った場合、それまで提出していたワンストップ特例の申請は白紙に戻ります。その際、確定申告書の「寄附金控除」の欄にふるさと納税の金額（今回の場合は5万円）を記入しないと、控除が一切適用されません。



5万円が大損に？ 通知書の「ここ」をチェック

ふるさと納税がきちんと控除されているかを確認するには、届いた住民税決定通知書の「摘要」欄、あるいは「税額控除額」の欄を見てみましょう。

ここに寄附金額から自己負担額の2000円を引いた金額（5万円寄附したなら約4万8000円）が記載されていなければ、控除が漏れている可能性があります。このまま放置すれば、5万円の寄附は全額自己負担となり、控除のメリットが受けられない状態になります。



「更正の請求」で払いすぎた税金を取り戻す手順

住民税の通知が届いた後でも、申告から漏れたふるさと納税の控除は「更正の請求」という手続きで後から取り戻すことができます。



・必要書類を準備する

寄附先の自治体から送られてきた「寄附金受領証明書」、あるいは国税庁長官が指定した特定事業者が発行する「寄附金控除に関する証明書」を手元に用意します。



・税務署に「更正の請求書」を提出する

確定申告をした翌日から5年以内であれば、申告のやり直しが認められています。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から入力するか、管轄の税務署で手続きを行いましょう。



・還付と減額を待つ

手続きが認められると、払いすぎていた所得税が指定口座に還付され、役所へデータが連携されて翌月以降の住民税が減額されます。



まとめ

「ワンストップ特例」と「確定申告」は併用できません。医療費控除などのために確定申告をする年は、ふるさと納税の金額も忘れずに申告書へ記入する必要があります。

6月の住民税決定通知書を見て控除漏れに気づいた場合でも、5年以内であれば「更正の請求」で対処できます。手元にある寄附金受領証明書を確認し、税務署で手続きを行うことで、払いすぎた税金を取り戻すことができるでしょう。



出典

総務省 ふるさと納税の流れ

国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき

執筆者 : 高橋祐太

2級ファイナンシャルプランナー技能士