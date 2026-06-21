鎌田大地が2試合連発!! 開始4分、電光石火の先制弾は日本のW杯史上最速ゴールに!!
[6.20 北中米W杯F組第2節 チュニジア - 日本]
北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループF第2節チュニジア代表戦を迎えた。
W杯通算1000試合目のとなるメモリアルマッチ。試合開始早々の前半4分にMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地が巧みなヒールで流し込み、日本が先制に成功した。
鎌田は初戦オランダ戦の同点ゴールに続き、2試合連続ゴール。日本のこれまでのW杯最速ゴールは、18年ロシア大会初戦コロンビア戦の香川真司が前半6分にPKで奪ったゴールだった。しかし、開始4分で生まれた鎌田のゴールが日本の最速記録を塗り替えた。
北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループF第2節チュニジア代表戦を迎えた。
W杯通算1000試合目のとなるメモリアルマッチ。試合開始早々の前半4分にMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地が巧みなヒールで流し込み、日本が先制に成功した。
鎌田は初戦オランダ戦の同点ゴールに続き、2試合連続ゴール。日本のこれまでのW杯最速ゴールは、18年ロシア大会初戦コロンビア戦の香川真司が前半6分にPKで奪ったゴールだった。しかし、開始4分で生まれた鎌田のゴールが日本の最速記録を塗り替えた。