サッカーW杯

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は20日（日本時間21日）、F組第2節オランダ―スウェーデン戦が行われ、オランダが5-1で勝利した。日本と同組の2チームの対戦。初戦で日本と引き分けたオランダは1勝1分、スウェーデンは1勝1敗となった。日本の順位にも影響が出ると考えたネット上のファンからは悲鳴が上がっている。

欧州勢同士の一戦。前半5分、オランダはカウンターから、グラウンダーのクロスに合わせてブライアン・ブロビーが先制ゴール。同17分にも再びブロビーが得点した。後半にもコーディ・ガクポの2得点などを追加し、終始スウェーデンを圧倒した。2得点1アシストと大暴れしたガクポに加え、フレンキー・デヨングも中盤を支配した。

この展開を嘆いているのは日本ファンだ。オランダが勝ち点4、スウェーデンは3に。最終戦を前に、オランダはほぼ1次リーグ突破のラインに達したと言える。

F組の順位は、この後の日本―チュニジア戦で日本が勝った場合は、オランダと並び勝ち点4。得失点差次第で1位か2位となる。日本が引き分けた場合は、オランダ（勝ち点4）、スウェーデン（同3）、日本（同2）、チュニジア（同1）で日本は3位に。負けた場合は勝ち点1の最下位に転落する。

チュニジアに勝てば、日本はオランダと同じく1次リーグ突破には大きく近づくが、1位突破を目指すには得失点差も意識しなければならない。そこで重くのしかかってくる可能性があるのがこの日、オランダがスウェーデン相手に記録した大量得点だ。

決勝トーナメント初戦では1位通過ならC組2位と、2位通過ならC組1位と激突。日本はチュニジア戦に勝利するだけでなく、点差をつけることも視野に入れたいところ。X上の日本ファンは「スウェーデン何してんねん」「とりあえず、全部勝てばいいんだよ！」「得失点差を考えずに先ずは勝ちましょう」「得失点差考えたらここで点数取りたい」などと様々な声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）