「南米の恥さらし」「歴代最弱だ」Ｗ杯初出場国に勝てず…０−０決着のエクアドル、母国ファンの不満噴出「なにをやっているんだ」【Ｗ杯】

「南米の恥さらし」「歴代最弱だ」Ｗ杯初出場国に勝てず…０−０決着のエクアドル、母国ファンの不満噴出「なにをやっているんだ」【Ｗ杯】