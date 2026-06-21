「南米の恥さらし」「歴代最弱だ」Ｗ杯初出場国に勝てず…０−０決着のエクアドル、母国ファンの不満噴出「なにをやっているんだ」【Ｗ杯】
熾烈な南米予選を２位で勝ち抜いた実力国が、Ｗ杯初出場国を相手に、最後まで得点を奪えなかった。
現地６月20日、北中米Ｗ杯グループＥ第２節でエクアドル代表は、キュラソー代表とカンザスシティ・スタジアムで対戦した。
ポゼッションで大きく上回り、幾度も好機を作るが、フィニッシュの精度を欠いたほか、キュラソーGKエロイ・ロームの好セーブに遭い、ゴールをこじ開けられず。合計28本のシュートを放ちながらも無得点に終わり、スコアレスドロー決着となった。
この結果をエクアドルのファンはどう受け止めているのか。SNS上では以下のような声があがっている。
「歴代最弱だ」
「酷すぎる」
「史上最悪のＷ杯だ」
「エクアドルは衰退している」
「なにをやっているんだ」
「南米の恥さらし」
「弱すぎる」
「ありえない」
「あれだけチャンスがあったのに」
「キュラソーに勝てないなんて」
コートジボワールとの初戦は０−１で敗れ、今回は極めて痛恨のドロー。思わぬ足踏みに、怒りを露わにしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現地６月20日、北中米Ｗ杯グループＥ第２節でエクアドル代表は、キュラソー代表とカンザスシティ・スタジアムで対戦した。
ポゼッションで大きく上回り、幾度も好機を作るが、フィニッシュの精度を欠いたほか、キュラソーGKエロイ・ロームの好セーブに遭い、ゴールをこじ開けられず。合計28本のシュートを放ちながらも無得点に終わり、スコアレスドロー決着となった。
「歴代最弱だ」
「酷すぎる」
「史上最悪のＷ杯だ」
「エクアドルは衰退している」
「なにをやっているんだ」
「南米の恥さらし」
「弱すぎる」
「ありえない」
「あれだけチャンスがあったのに」
「キュラソーに勝てないなんて」
コートジボワールとの初戦は０−１で敗れ、今回は極めて痛恨のドロー。思わぬ足踏みに、怒りを露わにしている。
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