「ドジャース６−５オリオールズ」（１９日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が１９日深夜（日本時間２０日午後）、自身のインスタグラムを更新し、真美子夫人との連名で第２子の誕生を公表した。水色のおくるみに包まれたわが子の両足の画像などとともに「大きな喜びを感じています」との文面を投稿。チームはこの日、ロサンゼルスで行われたオリオールズ戦の試合前に同投手が父親産休のため欠場すると発表していた。試合はサヨナラ勝ちで４連勝を飾った。

大谷夫妻が連名でつづった英文の文面から幸せがにじみ出ていた。

「私たちはまたこうして人生の中でこの素晴らしい日を一緒に迎えられることに大きな喜びを感じています」。

新しい命の誕生。２人で選んだ画像には水色のおくるみからのぞく赤ちゃんの両足があった。「無事に生まれてきてくれてありがとう」。そこには夫から妻へ「無事に産んでくれてありがとう」との言葉も込められていた。

大谷は２年前の２月に真美子夫人との結婚を発表。昨年４月には第１子となる長女が生まれ、父親になったことを報告した。常に周囲へ謝意を示してきた２人は最後に「この道のりを支えてくださっている、すべての皆さまに心から感謝申し上げます」との一文で報告を結んだ。

大谷は行動でも気遣いを見せた。昨年の長女誕生の際には「父親リスト」に入り、２試合を欠場した。しかし、今回は同リストには入らず、球団も「週末（２０、２１日）のどこかで復帰する見込み」と発表。チームへの影響を最小限に抑える姿勢をみせた。誕生報告も試合前や試合中ではなく、終了から約２時間後だった。

大谷不在の試合は劣勢に立たされながらサヨナラ逆転勝ちで４連勝。試合後の会見でロバーツ監督は大谷の復帰について「あす出場できればいいが、まだ分からない」と話すにとどめた。

昨年の第１子誕生の際には“父親パワー”が話題になった。大谷がパワーを倍増させて戻ってくる。